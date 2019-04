A suivre aujourd'hui : Mediawan

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur l’ensemble de l’année 2018, Mediawan a affiché un résultat net part du groupe de 5 millions d’euros, contre -6,8 millions un an plus tôt. L’Ebitda s’établit à 49,1 millions, contre 26,1 millions. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 258,6 millions. Il était de 115,7 millions lors de l’exercice précédent. "Mediawan a enregistré de solides performances financières, bénéficiant à la fois de la contribution des acquisitions récentes et d'une forte croissance organique", a déclaré Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de Mediawan, qui dit aborder 2019 avec confiance et ambition.Ainsi, pour l'exercice en cours, Mediawan entend poursuivre sa stratégie de croissance en s'appuyant sur des leviers clairement identifiés.Le groupe compte capitaliser sur la demande exponentielle de contenus premium pour accélérer le développement des activités de production et la création de franchises de premier plan et préparer ainsi la croissance de demain.Par ailleurs, il envisage d'accroître ses capacités de production à l'international et renforcer sa position de leader via des acquisitions ciblées en Europe, mais aussi de lancer de nouveaux projets et développer d'autres sources de monétisation du contenu."Ces ambitions se traduisent par des perspectives de croissance organique rentable, de l'ordre de 10% par an en moyenne sur le chiffre d'affaires des 3 prochaines années. Cette croissance permettra une progression de l'EBITDA malgré un effet mix dilutif sur le niveau de marge opérationnelle compte tenu de la forte hausse des volumes de production", a commenté Mediawan.