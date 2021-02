A tous les coups elles gagnent

A priori, les chiffres annoncés après la clôture de Wall Street hier soir par Amazon.com et Alphabet (Google) ne sont pas de nature à changer la donne. Si le groupe de Jeff Bezos continue son implacable ascension, ce sont les performances d'Alphabet qui suscitent le plus d'engouement. "Gros dépassements d'objectifs de A à Z. Must-have pour 2021", s'enthousiasme l'analyste de Jefferies Brent Hill, qui a relevé de 2150 à 2400 USD son objectif de cours pendant la nuit. Comme ses confrères, il salue la vigueur retrouvée des dépenses publicitaires, alimentée par les grandes marques et la distribution. Certains spécialistes craignaient des trous d'air liés à l'évaporation des budgets des acteurs de l'événementiel et du tourisme : il semblerait que la place a rapidement été prise par d'autres.

Finalement, il faut peut-être se rendre à l'évidence : après avoir été qualifiées de valeurs de croissance jusqu'à l'année dernière puis de valeurs défensives pendant la pandémie, les entreprises comme Amazon et Alphabet méritent peut-être aussi le label "cycliques". Il ne manquerait plus qu'elles versent un dividende pour qu'elles se parent de toutes les vertus boursières. En réalité, c'est déjà indirectement le cas : avec 70 Mds$ consacrés aux rachats d'actions en 2020, Alphabet a "restitué" l'équivalent d'un dividende de 5,4% à ses actionnaires l'année dernière. Qui dit mieux ?

Les publications de la semaine sont un peu tout feu, tout flamme, parce qu'elles concernent essentiellement des entreprises dont on se doutait bien qu'elles n'auraient pas eu trop à souffrir des restrictions liées à la pandémie. Mais la tendance est même un peu plus générale, à l'image de Sony et de Siemens ce matin. Il n'y a évidemment pas les mêmes paillettes pour l'hôtellerie et les transports, qui ont connu une annus horribilis mais qui pourraient entrevoir le bout du tunnel. L'équation a l'air plus complexe pour d'autres industries, comme le secteur pétrolier. Les résultats y sont extrêmement dégradés, ce qui force tous les acteurs à se transformer au pas de charge, et leurs perspectives de long terme ont l'air de ressembler aux scénarios les plus défavorables qu'ils avaient imaginés. Le prix à payer pour un réveil tardif.

Quelques mots pour terminer sur les actualités dominantes du début de matinée. En Italie, la présidence est allée chercher Mario Draghi pour former un nouveau gouvernement. La retraite de l'ex-patron de la BCE n'aura pas duré bien longtemps. Je ne suis pas un assez fin connaisseur de la politique italienne pour savoir s'il a des chances d'aboutir, mais l'Italie tiendrait là un sérieux client dans ses relations avec Bruxelles. Et l'on reparle d'Amazon.com puisque son patron et "homme le plus riche du monde" Jeff Bezos a annoncé hier soir qu'il allait céder les commandes opérationnelles à Andy Jassy, tout en restant président exécutif. Aux Etats-Unis toujours, Janet Yellen convoque les régulateurs pour évoquer la fronde des investisseurs individuels dans le cadre de la désormais célèbre affaire GameStop. Enfin, ça bruisse de rumeurs autour d'Apple et de ses velléités d'entrée sur le marché automobile : Kia Motors flambe en bourse en Corée ce matin sur des rumeurs d'entrée du Californien dans son capital.

Les indicateurs avancés sont à nouveau haussiers ce matin en Europe et aux Etats-Unis. Tokyo a gagné 1%.

Les temps forts économiques du jour

Grosse journée de publication pour les indicateurs PMI finaux des services. L'inflation européenne de janvier (11h00) et l'étude ADP sur l'emploi aux Etats-Unis (14h15) seront aussi très suivies. Ce matin en Chine, le PMI Caixin des services de janvier est ressorti en zone d'expansion mais bien moins dynamique que prévu (52 vs 55,5 au consensus).

L'euro se négocie 1,20397 USD. L'once d'or grappille quelques cents à 1840 USD. Le pétrole est proche de l'équilibre à 55 USD le baril WTI et à 57,70 USD le baril de Brent. Le rendement de l'obligation d'État américaine atteint 1,10% sur 10 ans. Le Bitcoin rebondit de 3 % à 36 640 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adevinta : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 160 NOK.

Aviva : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 425 GBp.

Commerzbank : Jefferies reste neutre avec un objectif de cours relevé de 5 à 6,20 EUR.

Engie : HSBC revalorise de 14,10 à 15,70 EUR.

Ferrari : Citigroup passe de neutre à vendre en visant 160 EUR.

Fresenius Medical Care : LBBW passe d'acheter à conserver en visant 60 EUR.

J Sainsbury : Société Générale passe d'acheter à conserver en visant 247 GBp.

Jenoptik : Baader Helvea reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 26 à 31 EUR.

Noxxon : Genesta reste à l'achat fort avec un objectif de cours réduit de 1,05 à 0,80 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

Résultats des entreprises

Publicis : les résultats sont plutôt meilleurs que prévu en 2020, tandis que la rentabilité devrait légèrement progresser cette année. Le management à une nouvelle fois affirmée qu'aucun projet de rapprochement avec un autre acteur du secteur n'est dans les tuyaux.

Annonces importantes

Dans le monde

Résultats des entreprises :

Alibaba : les résultats dépassent les attentes mais le titre souffre du fait d'une régulation plus sévère.

Alphabet : les résultats dépassent les attentes. Le titre flambe hors séance.

com : Jeff Bezos va passer la conduite opérationnelle sur des résultats 2020 inédits. Le titre est quasiment stable hors séance.

Amgen : les trimestriels dépassent les attentes mais le titre réagit peu après la séance.

Siemens : le groupe allemand a relevé ses projections de résultats et de chiffre d'affaires.

Sony : les résultats du trimestre clos le 31 mars seront plus élevés que prévus.

Annonces importantes

The Kraft Heinz en passe de céder Planters à Hormel pour 3 Mds$.

Kia Motors s'envole en bourse après la rumeur d'un investissement d'Apple au capital.

Daimler serait très proche d'une décision sur l'introduction en bourse ou non de sa filiale poids-lourd, selon Bloomberg.

Le vaccin Covid-19 d'AstraZeneca est efficace à 76% pendant trois mois après une seule injection.

FAW s'intéresserait à Brilliance, le partenaire chinois de BMW.

UBS Group a racheté 2 MdsCHF d'actions lors de son programme de rachat 2018/2021.

GameStop proche de 60 % à la clôture, à 90 USD.

The Boeing Company lance une émission de 10 Mds$ pour refinancer sa dette.

Vodafone va introduire en bourse le mois prochain à Francfort sa filiale d'antennes Vantage Towers, qui pourrait être valorisé 3 Mds€.

Nestlé se rapproche d'un accord pour la vente de Poland Spring à One Rock.

Uber va acheter le site de vente d'alcool en ligne Drizly pour 1,1 Md$.

Sika se renforce dans le béton armé en Suède.

Zentralbahn achète de nouveaux trains à crémaillère à Stadler.

Ça publie aujourd'hui. PayPal, Qualcomm, AbbVie, Novo Nordisk, Siemens, Sony, GlaxoSmithKline, Orsted, AB Volvo, Banco Santander, Vodafone, Publicis…