AB InBev et Tilray annoncent un partenariat de recherche axé sur des boissons non alcoolisées au THC et au CBD

Le nouveau partenariat porte sur des recherches qui orienteront une innovation responsable

Aujourd'hui, AB InBev, premier brasseur mondial, et Tilray, un pionnier mondial de la production et la distribution de cannabis, ont annoncé un partenariat de recherche sur des boissons sans alcool contenant du tétrahydrocannabinol (THC) et du cannabidiol (CBD). Le partenariat se limite au Canada et des décisions relatives à la commercialisation des boissons seront prises à l'avenir.

Le partenariat de recherche conjugue l'expérience approfondie d'AB InBev en matière de boissons, et l'expertise de Tilray dans les produits de cannabis. La participation d'AB InBev se fera par l'intermédiaire de sa filiale Les Brasseries Labatt du Canada, une des entreprises fondatrices du pays et sa principale brasserie, et la participation de Tilray se fera par l'entremise de sa filiale canadienne de cannabis réservé aux adultes, High Park Company, qui développe, vend et distribue un portefeuille de marques et produits de cannabis socialement responsables au Canada. Chaque société projette d'investir jusqu'à 50 millions USD, pour un total allant jusqu'à 100 millions USD.

"Labatt s'engage à rester à l'avant-garde des tendances grand public émergentes. À l'heure où les consommateurs au Canada explorent les produits infusés au THC et au CBD, notre volonté d'innovation n'a d'égal que notre engagement en faveur des normes les plus rigoureuses de qualité des produits et de marketing responsable. Nous projetons d'approfondir notre compréhension des boissons non alcoolisées contenant du THC et du CBD afin d'orienter nos futures décisions quant aux opportunités commerciales potentielles", déclare Kyle Norrington, président de Les Brasseries Labatt du Canada. "Nous nous réjouissons à l'idée d'en savoir plus sur ces boissons et cette catégorie dans les mois à venir.”

"Nous sommes ravis d'unir nos forces avec une brasserie de renommée mondiale, AB InBev, afin d'effectuer des recherches pour créer des boissons plaisantes à base de cannabis. Tilray et AB InBev partagent un engagement commun envers un développement et un marketing responsable des produits, et nous nous réjouissons à l'idée de commencer à travailler sur cet important partenariat à l'heure où Tilray continue d'être à l'avant-garde d'une industrie du cannabis professionnelle, transparente et correctement réglementée", déclare Brendan Kennedy, chef de la direction de Tilray.

Avec de solides bilans en matière de développement et de marketing de produits dans leurs industries respectives, AB InBev et Tilray pensent que le marché légal pour les boissons à base de THC et de CBD ne pourra prospérer que si l'industrie adopte une réglementation adaptée pour une utilisation du cannabis réservée aux adultes, y compris une production, un marketing, une vente et une consommation responsables.

À propos d'AB InBev

AB InBev est une société cotée en bourse (Euronext:ABI) basée à Louvain, en Belgique, avec des cotations secondaires sur les Bourses du Mexique (MEXBOL:ANB) et d'Afrique du Sud (JSE:ANH), et des American Depositary Receipts à la Bourse de New York (NYSE:BUD). Notre rêve est de rassembler les gens pour un monde meilleur. La bière, qui est le réseau social originel, rassemble les personnes depuis des milliers d'années. Nous nous engageons à créer des marques d'exception qui résistent au passage du temps, et à brasser les meilleures bières en utilisant des ingrédients naturels de la plus haute qualité. Notre portefeuille diversifié de plus de 500 bières comprend des marques mondiales telles que Budweiser®, Corona® et Stella Artois®; des marques pluri-nationales comme Beck’s®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden® et Leffe®; et des champions locaux comme Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Michelob Ultra®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, et Skol®. Notre héritage de brasseur remonte à plus de 600 ans, et traverse les continents et les générations. Depuis nos racines européennes à la brasserie Den Hoorn à Louvain, en Belgique, jusqu'à l'esprit pionnier de la brasserie Anheuser & Co à St Louis, aux États-Unis; la création du Castle Brewery en Afrique du Sud durant la ruée vers l'or de Johannesburg; ou encore Bohemia, la première brasserie du Brésil. Avec une diversification géographique et une exposition équilibrée sur les marchés développés et en voie de développement, nous nous appuyons sur la force collective d'environ 180 000 employés répartis dans pratiquement 50 pays. En 2017, AB InBev a présenté un chiffre d'affaires de 56,4 milliards USD (hors coentreprises et sociétés associées).

À propos des Brasseries Labatt du Canada

Créées en 1847 par John Kinder Labatt à London, en Ontario, les Brasseries Labatt est une des entreprises fondatrices du Canada et sa principale brasserie. La société emploie aujourd'hui plus de 3 400 personnes, et dispose de six brasseries, trois brasseurs artisanaux autonomes, et un portefeuille de 60 bières de qualité, notamment Budweiser, Alexander Keith's, Labatt Blue, Kokanee, Stella Artois et Corona. La société propose également des marques de boissons prêtes-à-boire, comme Palm Bay et Mike's Hard Lemonade. En tant que membre de la famille AB InBev, Labatt s'engage à rassembler les gens pour un monde meilleur, à avoir un impact positif via de multiples programmes qui soutiennent les communautés, à promouvoir une consommation responsable et à protéger l'environnement.

À propos de Tilray®

Tilray (NASDAQ:TLRY) est un pionnier mondial dans la recherche, la culture, la production et la distribution de cannabis et de cannabinoïdes, actuellement au service de dizaines de milliers de patients dans douze pays et sur cinq continents.

À propos de High Park Company

Basé à Toronto et dirigé par une équipe jouissant d'une expérience approfondie dans les marques de cannabis et grand public à l'échelle mondiale, High Park a été créé pour développer, vendre et distribuer un vaste portefeuille de marques et de produits de cannabis au Canada, premier pays du G7 à légaliser, réglementer et taxer pour une consommation responsable réservée aux adultes.

Avertissement relatif aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des "énoncés prospectifs" au sens du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et des "informations prospectives" au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières, ou collectivement les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "peut, pourrait, va, probablement, attendre, anticiper, penser, tenter, planifier, prévoir, projeter, estimer, perspective" et autres expressions similaires, et comprennent des énoncés relatifs au partenariat entre AB InBev et Tilray, l'investissement potentiel de chaque partie et la possibilité de commercialisation à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie d'une performance future et se basent sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses de gestion d'après l'expérience de la direction et sa perception des tendances, des conditions actuelles et développements attendus, ainsi que d'autres facteurs que la direction considère comme pertinents et raisonnables dans les circonstances, y compris les hypothèses relatives aux conditions de marché actuelles et futures, l'environnement réglementaire actuel et futur, et les approbations et permis futurs. Les résultats, la performance et les accomplissements réels pourraient varier de manière substantielle par rapport à ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs dans le communiqué de presse. Le lecteur ne doit dès lors pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pas une garantie de résultats futurs. Les énoncés prospectifs comportent des risques significatifs, des hypothèses, des incertitudes et d'autre facteurs qui pourraient provoquer une différence substantielle entre les résultats futurs réels ou les événements anticipés, et ceux mentionnés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Veuillez consulter la section intitulée "Risk Factors" dans le rapport trimestriel de Tilray sur formulaire 10-Q, qui a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières le 14 novembre 2018, et les risques et incertitudes relatifs à AB InBev décrits dans la section "Item 3.D" du rapport annuel d'AB InBev sur formulaire 20-F, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 19 mars 2018, pour prendre connaissance des facteurs de risque matériels qui pourraient provoquer une différence substantielle entre les résultats réels et les informations prospectives. Tilray et AB InBev rejettent toute responsabilité de mise à jour des énoncés prospectifs du présent communiqué, sauf dans les cas requis par la loi.

