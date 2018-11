ABAS France se classe en première position du classement du marché public d' « Usine Numérique Bourgogne Franche Comté (BFC) ».

Suite à l'appel d'offre lancé par l'Usine Numérique BFC, ABAS France - à travers son logiciel ERP abas ERP - a été retenu comme premier choix sur le lot "prestations de conseil et de mise en place de solutions logicielles".

Qu'est-ce que l'Usine Numérique BFC ?



L' Usine Numérique BFC a pour mission d'animer et développer la filière numérique en Bourgogne-Franche-Comté. Au quotidien, l'Usine Numérique BFC favorise l'échange des bonnes pratiques entre entrepreneurs, écoles, laboratoires, investisseurs et institutionnels pour faire naître des synergies gagnantes.

L'Usine Numérique BFC propose une subvention de 50% des prestations liées au conseil ou au déploiement de solutions logicielles. Ces aides peuvent aller jusqu'à € 100 000 HT par entreprise.

L'appel d'offres ouvert

La SEM NUMERICA a publié le 6 juillet 2018 au JOUE (= Journal Officiel de l'Union Europeenne) un avis de marché sous procédure formalisée, référence 2018/S 130-297851, pour un accord-cadre concernant la fourniture de prestations de conseil et de mise en place de solution logicielles dans le cadre du programme « Usine Numérique BFC ».

La première place du podium

La note reçue à cet appel d'offres ouvert est de 64,5/100 ce qui place ABAS France en première position du classement devant 7 autres prestataires d'ERP. Cette première place confère a ABAS France le marché pour accord-cadre sous procédure formalisée qui est inscrit au JOUE sous la référence 2018/S 130-297851.

Sébastien Reymann, Directeur Commercial ABAS France :

"Nous sommes très fiers de figurer en pôle position de cet appel d'offre. Nos 38 années d'expérience dans l'édition et l'intégration de solutions destinées aux sociétés industrielles nous permettent de proposer une offre fonctionnellement complète et totalement intégrée. Ceci permet à nos 4000 clients de procéder à des mises à jour facilement et d'évoluer sereinement avec le produit. De plus, nous proposons des méthodologies de sélection commerciale et d'implantation éprouvées qui rassurent nos interlocuteurs. Avec 1200 experts dans le monde, nous sommes un acteur majeur et incontournable du marché logiciel de la PME industrielle."

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: abas via Globenewswire