ABB agrandit son usine Produits d’installation au Canada

L’investissement de 16 millions de dollars canadiens créera plus de 60 nouveaux emplois

L’agrandissement des installations permettra de doubler la production de solutions moulées par injection de plastique

L’augmentation de la capacité de production permettra de mieux répondre à la demande croissante du Canada en solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables



MONTRÉAL, 15 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABB investit 16 millions de dollars canadiens dans l’usine de fabrication de sa division Produits d’installation à Pointe-Claire, au Canada. Cela permet d’accroître la capacité de production pour répondre aux besoins croissants des clients d’un océan à l’autre.

« L’investissement d’ABB s’inscrit dans le cadre d’une stratégie quinquennale visant à intégrer les nouveaux processus numériques et l’automatisation dans l’ensemble de nos activités, a déclaré Matthias Heilmann, président de la division ABB Produits d’installation. Notre approche axée sur le client nous permet d’innover davantage en matière de produits et de capacités de fabrication pour répondre aux besoins précis du marché canadien. »

L’agrandissement permettra de créer plus de 60 emplois à temps plein dans l’usine modernisée de 75 000 pieds carrés, afin de fournir les marques canadiennes traditionnelles produites par l’usine d’ABB à Pointe-Claire. Il s’agit notamment des connecteurs de fils MarretteMD, de la gamme de boîtes non métalliques en résine thermoplastique NuTekMD et des raccords en plastique Snap-itMD. Le site produit également des produits en PVC CarlonMD et d’autres composants utilisés dans une foule de gammes de produits canadiens.

« Les membres supplémentaires de l’équipe permettront au site d’exploiter plusieurs gammes de produits et quarts de travail pour répondre à la demande croissante de solutions électriques sûres, intelligentes et durables dans les applications industrielles, commerciales et résidentielles, a déclaré Alain Quintal, vice-président et directeur général de la division ABB Produits d’installation au Canada. Ayant exercé ses activités dans cette communauté depuis près d’un siècle, ABB s’engage à poursuivre la tradition bien ancrée d’être un partenaire industriel de confiance et un employeur de choix. »

Au Canada, ABB est forte d’un héritage d’excellence de plus de 100 ans. Le siège social canadien d’ABB est situé à Montréal et ABB doit notamment son succès à ses 3 000 talentueux collaborateurs répartis dans 32 bureaux d’un océan à l’autre.

La division ABB Produits d’installation, anciennement Thomas & Betts, fait partie du secteur d’activité Électrification. Elle est également l’un des chefs de file mondiaux dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits utilisés pour gérer la connexion, la protection et la distribution de l’énergie électrique dans les applications industrielles, de construction et de services publics. Avec plus de 200 000 produits offerts sous plus de 38 marques haut de gamme, les solutions d’ABB Produits d’installation se retrouvent partout où il y a de l’électricité.

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise technologique de premier plan qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie pour atteindre un avenir plus productif et durable. En ajoutant les logiciels à sa gamme de produits des domaines de l’électrification, de la robotique, de l’automatisation et des entraînements, ABB repousse les limites de la technologie pour atteindre des niveaux de rendement inégalés. Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment sa réussite à ses 105 000 talentueux collaborateurs dans plus de 100 pays. www.abb.com

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous :

Relations avec les médias pour ABB Canada

Carley Tietolman

Téléphone : + 1 514 348 4452

Courriel : carley.tietolman@ca.abb.com

ABB Inc

800, boul. Hymus

Saint-Laurent, Québec, H4S 0B5

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e831afe3-8f04-4fc3-987c-4185920fc8f1/fr