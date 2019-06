ABB : signe une commande importante en Chine

06/06/2019 | 12:13

ABB annonce avoir remporté une importante commande de transport d'énergie pour le réseau public chinois.



La commande porte sur la fourniture de transformateurs de conversion et d'équipements haute tension pour une liaison de transmission à courant continu à ultra-haute tension (UHVDC) de 800 kilovolts (kV) dans le Shaanxi en Chine Provinces du Hubei, dans les régions du nord-ouest et du centre du pays.



La liaison, longue de 1 100 kilomètres, transportera jusqu'à 8 000 mégawatts (MW) d'électricité, suffisamment pour répondre aux besoins d'environ huit millions de personnes en Chine.



' Les équipements de transmission à ultra-haute tension (UHV) d'ABB constituent une étape importante dans la concrétisation de la vision de SGCC de construire des réseaux plus solides et plus écologiques. Ces super-réseaux UHV permettront l'intégration fiable d'un nombre toujours croissant de sources d'énergie de zones isolées dans les réseaux électriques des centres urbains ', a déclaré Claudio Facchin, président de l'activité Réseaux électriques d'ABB.



