ABBOTT LABORATORIES bat le consensus

Abbott Laboratories a publié des résultats du troisième trimestre 2020 supérieurs aux attentes et relevé sa prévision de bénéfices malgré l'incertitude liée à la pandémie. Le géant américain, spécialisé notamment dans les tests du Covid-19, a réalisé un bénéfice net de 1,232 milliard de dollars, ou 69 cents par action, contre 960 millions, ou 53 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 98 cents, contre un consensus de 91 cents. Le chiffre d'affaires a progressé de 9,6% à 8,853 milliards. Wall Street visait 8,539 milliards.Abbott Laboratories table désormais sur un BPA hors éléments exceptionnels 2020 d'environ 3,55 dollars, contre un consensus de 3,34 dollars.