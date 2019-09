ABIONYX Pharma : Cyrille Tupin nommé Directeur Général

Evolution du Conseil d’Administration

Focalisation sur les actifs existants

Regulatory News:

ABIONYX Pharma (Paris:ABNX) (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce aujourd’hui que, suite au Conseil d’Administration qui s’est tenu le 6 septembre 2019, Cyrille Tupin, Directeur Général Délégué de la société depuis décembre 2018, est nommé Directeur Général. Cyrille Tupin succède à Richard Pasternak et devient administrateur de la société, en remplacement de Michael H. Davidson qui démissionne de son poste d’administrateur.

Richard Pasternak, Président du Conseil d’Administration, déclare : « Nous adressons notre profonde gratitude envers Michael, pour son implication d’administrateur dans les développements de la société et son expertise de premier plan dans le domaine de la lipidologie et des biotechnologies. Je remercie et félicite Cyrille pour sa nomination en tant que Directeur Général pour mener à bien le redéveloppement d’ABIONYX Pharma et accompagner les évolutions stratégiques futures de la société. Nul doute qu’il répondra parfaitement aux enjeux de la mission. »

Cyrille Tupin, Directeur Général, ajoute : « C’est avec enthousiasme que je saisis cette opportunité compte tenu de mon engagement depuis la création de la société sous le nom de Cerenis Therapeutics en 2005. Nous avons la volonté et détenons les ressources pour relever les importants défis qui se présentent à nous, et je suis pleinement confiant dans l’accomplissement de réelles avancées du fait de l’application d’une stratégie novatrice aux actifs existants, des possibilités de collaboration avec des partenaires externes et, enfin, du renforcement du Conseil d’Administration. »

Ces changements au sein du Conseil d'Administration maintiennent le nombre d'administrateurs d'ABIONYX Pharma à 8 personnes.

En utilisant les ressources actuelles, ABIONYX prévoit de déployer ses activités avec les actifs existants hérités de Cerenis. ABIONYX explore également des activités en partenariat avec un certain nombre de partenaires attractifs.

A propos d’ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma est une société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients. Les actifs biotech hérités de la société CERENIS Therapeutics constitue un riche portefeuille de programmes valorisables, que ce soit pour le traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques associées telles que les NAFLD et la NASH, mais aussi dans d'autres domaines tels que l’oncologie grâce à ses nouveaux vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments, plus spécifiquement en immunothérapie et chimiothérapie.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190908005051/fr/