ABIONYX Pharma : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2021

ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce aujourd’hui la mise à disposition de son rapport financier semestriel 2021.

Ce document est disponible sur le site internet de la société (www.abionyx.com) et sur le site de l’AMF (www.amf-France.org). Il est également tenu à disposition au siège social de la société, 33-43 avenue Georges Pompidou – bâtiment D, Balma, 31130.

A propos d’ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma est une société biotech de nouvelle génération qui entend contribuer à la santé grâce à des thérapies innovantes dans des indications sans traitement efficace ou existant, même les plus rares. Grâce à ses partenaires chercheurs, médecins, producteurs de biomédicaments et actionnaires, la Société innove quotidiennement pour proposer des médicaments pour le traitement des maladies rénales et ophtalmologiques, ou de nouveaux vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments.

