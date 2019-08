ABIONYX Pharma : annonce la nomination d'un nouvel administrateur

Regulatory News:

ABIONYX Pharma (Paris:CEREN) (FR0012616852 – CEREN1 – éligible PEA PME) anciennement dénommée Cerenis Therapeutics, annonce que l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est réunie le 26 août 2019 à 15h00 au siège social de la société a entériné la nomination de Monsieur Emmanuel Huynh en qualité d’administrateur, afin d’accompagner le nouveau développement de la société.

Richard Pasternak, Président Directeur général de la société, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir M. Huynh au sein de notre Conseil. Il apporte à ABIONYX Pharma une compétence financière critique et une expertise business approfondie. Bien connu dans les milieux de l'investissement et de la biotechnologie, son aide et ses connaissances nous seront plus qu’utiles au fur et à mesure que la Société et ses stratégies évolueront. »

Diplômé d’une Maîtrise de Sciences de Gestion, de Sciences Po Paris (Eco-Fi) et d’un DEA en Sciences Politiques, Emmanuel Huynh est Directeur Général Associé du cabinet conseil en relations investisseurs et communication financière NewCap. Il a débuté sa carrière en banque d’affaires et en direction financière de grands groupes. Il est également Délégué Général du Club F, premier think tank consacré au Family Office en France.

A propos d’ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma est une société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients. Les actifs biotech hérités de la société CERENIS Therapeutics constitue un riche portefeuille de programmes valorisables, que ce soit pour le traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques associées telles que les NAFLD et la NASH, mais aussi dans d'autres domaines tels que l’oncologie grâce à ses nouveaux vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments, plus spécifiquement en immunothérapie et chimiothérapie.

1 : Les démarches de mise a jour du libelle de l’action et du code mnémonique sont en cours auprès d’Euronext. Le changement effectif fera l’objet d’un nouveau communique.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190826005586/fr/