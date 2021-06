ABIONYX Pharma : Assemblée générale mixte du 11 juin 2021 à huis clos : modalités de participation à distance et composition du bureau

Regulatory News:

ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes.

Dans le contexte de la crise Covid-19 et afin de protéger l’ensemble des actionnaires, il est rappelé que le Conseil d’administration a pris la décision de tenir l’Assemblée Générale Mixte du 11 juin 2021 à 9 heures au siège social, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister.

Le Directeur Général, sur délégation du Conseil d’administration, a procédé le 1er juin 2021, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié, à la désignation de Monsieur Luc Demarre et de Monsieur Cyrille Tupin en qualité de scrutateurs dans le cadre de la prochaine Assemblée Générale Mixte des Actionnaires de ABIONYX PHARMA. Conformément à la réglementation, ces derniers figurent parmi les dix actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote dont la société a connaissance à la date de convocation de l'assemblée.

L’Assemblée Générale Mixte se déroulera par visioconférence et sera accessible en se connectant au lien suivant : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZBl-hvI-RticThbW6Wjkiw

La présentation dédiée sera mise à disposition le 11 juin à partir de 8h45 sur le site internet de la société.

A propos d’ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma est une société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients. Les actifs biotech hérités de la société CERENIS Therapeutics constitue un riche portefeuille de programmes valorisables, que ce soit pour le traitement des maladies rénales et métaboliques, mais aussi grâce à ses nouveaux vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210601005939/fr/