ABIONYX Pharma : Bilan semestriel S1 2021 du contrat de liquidité

Société de Bourse Gilbert Dupont

Il est rappelé que les sociétés ABIONYX PHARMA (Paris:ABNX) et GILBERT DUPONT ont mis fin au contrat de liquidité conclu entre eux le 27 mars 2015. Cette résiliation a pris effet le 26 février 2021 au soir.

(Cf. Communiqué en date du 26 février 2021)

TP ICAP (Europe) SA

La société ABIONYX PHARMA a pour rappel conclu le 9 février 2021 un nouveau contrat de liquidité avec la Société TP ICAP (Europe) SA conforme à la charte Amafi et qui a pris effet le 1er mars 2021 au matin.

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société ABIONYX PHARMA (FR0012616852 – ABNX FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2021 :

Nombre d’actions : 123 657

Solde en espèces : 56 574,93 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 1er mars 2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 131 000

Solde en espèces : 40 801,20 €

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Synthèse des transactions sur le 1er semestre 2021

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT Période Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Gilbert Dupont 01/01/2021 28/02/2021 383 137 351 320,26 945 TP ICAP (Europe) 01/03/2021 30/06/2021 455 355 508 552,43 304 Total 838 492 859 872,69 1 249 VENTE Période Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Gilbert Dupont 01/01/2021 28/02/2021 340 135 313 101,85 1 068 TP ICAP (Europe) 01/03/2021 30/06/2021 462 698 525 254,22 361 Total 802 833 838 356,07 1 429

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 87 998

Solde en espèces : 79 020,01 €

ANNEXE S1 2021

Achats Vente ABNX FP Nombre de

Transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR Nombre de

Transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 249 838 492 859 872,69 1 429 802 833 838 356,07 01/01/21 0 0 0,00 0 0 0,00 04/01/21 10 7 500 7 341,75 7 1 891 1 898,37 05/01/21 17 10 577 10 280,84 8 6 624 6 485,56 06/01/21 25 10 933 10 562,37 10 4 678 4 562,92 07/01/21 7 4 730 4 541,75 28 21 596 21 410,27 08/01/21 11 4 456 4 548,24 19 7 150 7 355,92 11/01/21 34 10 612 10 617,31 6 2 821 2 848,93 12/01/21 34 13 863 13 537,22 9 6 642 6 578,24 13/01/21 18 7 092 6 861,51 21 13 422 13 055,58 14/01/21 41 31 182 30 230,95 31 14 910 14 587,94 15/01/21 20 9 665 9 121,83 12 9 248 8 796,70 18/01/21 21 8 218 7 768,48 11 5 525 5 263,12 19/01/21 10 4 060 3 774,18 39 12 814 12 151,52 20/01/21 19 10 612 10 101,56 8 6 710 6 483,87 21/01/21 26 13 195 12 388,79 12 10 935 10 375,13 22/01/21 37 10 275 9 385,19 6 520 463,27 25/01/21 27 6 564 5 723,81 9 3 878 3 388,21 26/01/21 7 3 134 2 714,36 25 11 225 9 846,57 27/01/21 20 9 693 8 337,92 7 1 126 977,26 28/01/21 25 4 628 3 926,86 30 13 641 11 661,69 29/01/21 33 7 826 6 652,88 2 1 999 1 701,15 01/02/21 24 4 290 3 598,45 35 8 592 7 320,38 02/02/21 1 14 12,18 35 14 313 12 599,73 03/02/21 6 2 183 1 932,61 15 6 963 6 199,16 04/02/21 3 1 167 1 067,69 52 18 244 16 669,54 05/02/21 25 20 820 19 085,69 10 5 995 5 605,92 08/02/21 25 10 348 9 329,76 11 10 160 9 300,46 09/02/21 26 10 843 9 767,37 2 2 000 1 806,00 10/02/21 28 13 639 12 167,35 33 6 806 6 079,80 11/02/21 33 10 061 8 839,59 17 2 733 2 389,74 12/02/21 56 8 911 7 767,72 144 7 244 6 326,91 15/02/21 5 3 482 3 063,12 23 9 677 8 607,69 16/02/21 37 14 712 13 083,38 85 5 732 5 130,71 17/02/21 24 15 590 13 656,84 44 3 936 3 483,36 18/02/21 23 7 523 6 487,08 111 13 799 11 995,47 19/02/21 9 3 152 2 795,19 53 24 613 22 063,09 22/02/21 12 7 430 6 852,69 20 9 404 8 762,65 23/02/21 47 25 166 22 765,16 17 6 104 5 528,39 24/02/21 23 6 428 5 633,50 34 15 634 13 836,09 25/02/21 59 17 843 15 744,66 21 7 699 6 846,72 26/02/21 37 10 720 9 252,43 6 3 132 2 657,82 01/03/21 1 1 0,84 2 275 236,48 02/03/21 3 2 720 2 932,17 22 51 388 57 263,45 03/03/21 10 19 967 21 416,24 1 1 1,12 04/03/21 6 9 261 9 203,84 1 1 1,02 05/03/21 10 13 906 13 287,24 8 14 597 14 775,07 08/03/21 5 8 631 7 973,72 1 1 0,93 09/03/21 1 1 0,94 11 27 561 27 299,39 10/03/21 3 3 611 3 469,73 5 7 581 7 589,67 11/03/21 1 1 1,00 11 19 981 21 105,20 12/03/21 4 6 791 6 780,70 4 3 701 3 872,54 15/03/21 3 4 481 4 377,41 5 5 761 5 871,31 16/03/21 1 1 0,99 4 3 871 3 874,37 17/03/21 3 4 691 4 604,70 4 3 060 3 104,62 18/03/21 1 1 0,99 3 1 901 1 891,55 19/03/21 4 7 221 6 982,84 1 1 0,98 22/03/21 3 4 581 4 328,45 2 1 011 977,62 23/03/21 2 3 291 3 083,69 1 1 0,96 24/03/21 1 1 0,93 3 1 474 1 400,99 25/03/21 11 20 696 22 753,86 16 25 207 30 152,55 26/03/21 9 17 812 18 275,73 9 13 096 14 511,27 29/03/21 4 6 471 6 464,67 17 25 731 27 467,05 30/03/21 4 7 361 7 655,44 1 1 1,04 31/03/21 4 7 111 7 288,98 2 2 2,12 01/04/21 3 3 532 3 579,91 5 6 041 6 374,00 02/04/21 0 0 0,00 0 0 0,00 05/04/21 0 0 0,00 0 0 0,00 06/04/21 2 7 210 7 703,68 1 1 110 1 216,56 07/04/21 3 4 141 4 364,13 2 1 061 1 152,25 08/04/21 2 3 001 3 115,06 2 2 2,12 09/04/21 2 2 901 3 017,04 3 1 156 1 230,00 12/04/21 1 1 1,04 3 2 351 2 501,56 13/04/21 1 1 1,06 2 1 151 1 217,76 14/04/21 2 2 971 3 072,02 1 1 1,04 15/04/21 1 1 1,04 3 2 371 2 480,18 16/04/21 1 1 1,03 2 1 151 1 215,43 19/04/21 1 1 1,05 1 1 1,05 20/04/21 4 6 251 6 370,01 1 1 1,03 21/04/21 1 1 1,00 3 2 451 2 465,82 22/04/21 1 1 1,00 3 2 371 2 399,56 23/04/21 3 4 141 4 148,77 1 1 1,01 26/04/21 3 3 041 3 021,98 1 1 1,02 27/04/21 2 2 941 2 923,35 1 1 0,99 28/04/21 1 1 1,06 17 29 071 32 008,38 29/04/21 6 12 457 14 322,89 3 1 701 2 071,82 30/04/21 5 8 221 8 949,13 5 4 252 4 764,97 03/05/21 7 10 974 11 766,14 5 5 446 6 103,22 04/05/21 3 3 871 4 125,99 3 2 331 2 554,87 05/05/21 1 1 1,07 3 2 381 2 595,43 06/05/21 4 5 792 6 150,63 2 51 55,47 07/05/21 1 1 45,35 2 1 231 1 329,46 10/05/21 4 5 701 6 022,07 1 1 1,07 11/05/21 3 3 601 3 730,17 1 1 1,05 12/05/21 1 1 1,02 3 2 701 2 814,58 13/05/21 4 5 511 5 604,81 3 2 621 2 762,67 14/05/21 4 5 321 5 432,95 2 32 33,73 17/05/21 1 1 1,04 14 27 492 29 955,33 18/05/21 2 1 831 1 929,89 13 19 332 21 389,33 19/05/21 4 7 171 8 134,35 2 1 250 1 447,50 20/05/21 4 4 600 5 418,64 8 9 525 11 310,25 21/05/21 3 4 561 5 333,42 10 11 461 14 379,98 24/05/21 5 10 098 12 876,36 5 4 161 5 635,76 25/05/21 9 23 181 27 743,83 1 1 1,27 26/05/21 4 5 631 6 482,99 9 14 331 17 722,09 27/05/21 4 5 801 7 185,18 9 12 491 16 636,84 28/05/21 4 4 625 5 910,15 3 1 801 2 370,16 31/05/21 2 2 831 3 657,65 11 15 521 21 685,41 01/06/21 7 16 751 23 437,63 1 1 1,47 02/06/21 5 8 071 11 042,87 5 5 941 8 654,41 03/06/21 11 22 803 30 015,94 1 1 1,38 04/06/21 5 8 071 10 009,10 4 6 178 7 923,61 07/06/21 1 1 1,28 5 8 131 10 611,70 08/06/21 3 3 214 4 161,81 5 9 271 12 052,30 09/06/21 7 11 741 14 442,62 2 669 873,69 10/06/21 6 10 756 12 546,60 2 2 731 3 288,12 11/06/21 1 1 1,16 6 10 581 12 779,54 14/06/21 6 11 851 14 104,05 1 1 1,21 15/06/21 1 1 1,15 2 1 451 1 706,35 16/06/21 2 2 041 2 347,17 2 2 2,35 17/06/21 2 2 041 2 338,77 1 1 1,16 18/06/21 1 1 1,15 3 3 921 4 616,87 21/06/21 4 4 211 4 814,49 1 1 1,15 22/06/21 5 4 172 4 621,58 1 1 1,12 23/06/21 2 1 248 1 402,71 6 11 491 12 990,10 24/06/21 4 4 461 4 953,12 3 2 429 2 786,98 25/06/21 8 14 061 15 528,73 2 1 631 1 875,65 28/06/21 4 3 616 3 842,54 1 1 1,06 29/06/21 1 1 1,06 2 1 651 1 789,66 30/06/21 5 5 711 5 901,84 1 1 1,06

A propos d’ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma est une société biotech de nouvelle génération qui entend contribuer à la santé grâce à des thérapies innovantes dans des indications sans traitement efficace ou existant, même les plus rares. Grâce à ses partenaires chercheurs, médecins, producteurs de biomédicaments et actionnaires, la société innove quotidiennement pour proposer des médicaments pour le traitement des maladies rénales et ophtalmologiques, ou de nouveaux vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments.

