ABIONYX Pharma : Eléments financiers et point sur l'activité du 1er trimestre 2021

ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME) (Paris:ABNX), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, publie les éléments financiers du 1er trimestre clos au 31 mars 2021 et revient sur les avancées opérationnelles réalisées au cours de la période.

Enregistrement du premier chiffre d’affaires pour la Société

Dans le prolongement des résultats positifs dans le traitement d'une maladie rénale ultra-rare chez un patient en France, qui a conduit au décalage de la dialyse et à la diminution des dépôts lipidiques cornéens ayant permis d'améliorer la vision, ABIONYX Pharma a enregistré son premier chiffre d’affaires de 26 650 € HT sur la période, correspondant à la fourniture de CER-001 pour assurer le traitement d’un mois d’un patient dans le cadre d’une nouvelle ATUn.

Depuis la publication en exclusivité des résultats positifs de la première ATUn française dans la revue scientifique « Annals of Internal Medicine » en mars dernier, la Société est sollicitée de la part de plusieurs néphrologues dans le monde pour assurer la fourniture de CER-001 pour des ATUn. Compte tenu du stock de CER-001 disponible, la Société ne pourra répondre à toutes les sollicitations, mais reste plus que jamais attentive au développement de thérapies innovantes pour des patients sans traitement efficace ou existant.

Trésorerie brute de 7,3 M€ au 31 mars 2021

Comme annoncé en octobre dernier, la Société qui ne dispose plus de stocks de produits en quantité suffisante pour répondre à de possibles nouvelles demandes d’ATU, doit faire face à des tensions importantes en matière d’approvisionnement dans le contexte de la COVID-19. La Société entend sécuriser l’achat de matières premières pour sa supply chain dans le cadre de la relocalisation de sa production en France. De fait, la Société a procédé à l’achat de ces matières, ce qui explique l’évolution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie qui s’établissent à 7,3 M€ au 31 mars 2021.

Avancées opérationnelles structurantes au cours de la période

Au cours du trimestre écoulé, ABIONYX Pharma a réorganisé la bioproduction de sa bio-HDL mimétique recombinante, au travers de la conclusion d’un partenariat stratégique avec GTP Biologics (Groupe Fareva) et V-Nano (Groupe VBI Therapeutics), spécialisées dans la production et la formulation de nanomédicaments biologiques. La société va ainsi bénéficier de l’approche technologique innovante de GTP Biologics et V-Nano pour assurer la réussite de sa bioproduction complexe à forte valeur ajoutée en France.

Enfin, la Société reste dans l’attente du démarrage de la nouvelle étude clinique de phase 2a pour CER‑001, dénommée RACERS, dans la septicémie à haut risque de développer des lésions rénales aiguës, en partenariat avec l'université de Bari. La Société est également dans l’attente de nouveaux résultats précliniques et cliniques.

Assemblée Générale Mixte à huis clos du 11 juin 2021

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, l’Assemblée Générale se tiendra à huis clos et sera retransmise via le site web de la société. Les actionnaires seront invités à exercer leurs droits en votant par correspondance ou en donnant mandat au Président. Les documents préparatoires à cette AGM seront mis à la disposition des actionnaires de la Société selon les modalités et dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables. Les documents relatifs à cette AGM visés à l’article R.22-10-23 du Code de commerce seront disponibles sur le site internet de la Société (www.abionyx.com).

