ABIONYX Pharma : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires pour l'Assemblée Générale Mixte du 11 juin 2021

ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, publie les modalités de mise à disposition des documents préparatoires pour l’Assemblée Générale Mixte du 11 juin 2021.

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte se tiendra à huis-clos, hors la présence physique des actionnaires, le 11 juin 2021 à 9 heures au siège social.

L’avis préalable comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 20 avril 2021 et l’avis de convocation sera publié au BALO du 24 mai 2021 et dans un journal d’annonces légales (JAL), la Dépêche du midi (31).

Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 22-10-23 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société (www.abionyx.com).

Les documents préparatoires à l’Assemblée seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’assemblée. Ainsi, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à la société de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L. 225-115 et R.225-83 du code de commerce au siège de la société.

A propos d’ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma est une société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients. Les actifs biotech hérités de la société CERENIS Therapeutics constitue un riche portefeuille de programmes valorisables, que ce soit pour le traitement des maladies rénales et métaboliques, mais aussi grâce à ses nouveaux vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments.

