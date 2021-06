ABIONYX Pharma présente sa raison d'être et l'inscrit dans ses statuts : « Développer des thérapies innovantes dans des indications sans traitement efficace ou existant, même les plus rares, pour le bénéfice des patients. »

Regulatory News:

ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce que sa raison d’être a été approuvée à l’unanimité par l’ensemble des actionnaires représentés lors de la dernière assemblée générale du 11 juin 2021, et sera désormais inscrite dans les statuts de la société.

Cette raison d’être éclairera les futurs choix stratégiques de la société et la guidera dans sa vision long terme au cœur des enjeux de santé publique, économiques et sociétaux d’aujourd’hui et de demain.

Un engagement clair et fort dans une démarche ESG pour un modèle stratégique encore plus créateur d’impacts positifs dans la santé

Engagé dans une démarche ESG, ABIONYX Pharma affirme sa volonté de tendre vers un modèle stratégique encore plus créateur d’impact positif pour toutes ses parties prenantes.

La raison d’être, co-construite avec ses collaborateurs et ses parties prenantes, qui est de « développer des thérapies innovantes dans des indications sans traitement efficace ou existant, même les plus rares, pour le bénéfice des patients » est l’aboutissement cohérent et conscientisé de l’ensemble des développements opérés depuis deux ans par ABIONYX Pharma. Suite à l’examen approfondi des produits à très fort potentiel en développement dans le portefeuille de la société, des compétences avérées et solides en innovation de ses collaborateurs et des impacts toujours plus positifs effectués auprès de l’ensemble de ses parties prenantes (patients, médecins, hôpitaux et personnels soignants, fournisseurs, actionnaires…), la société a pu évaluer les effets positifs du développement innovant d’un de ses produits tels que CER-001 :

- d’abord dans une maladie rénale ultra-rare dans le cadre d’un usage compassionnel grâce à des Autorisations Temporaires d’Utilisation nominatives,

- puis dans le cadre d’une étude clinique de phase II dans une maladie touchant plus de 2 millions de personnes dans le monde dans la septicémie à haut risque de Lésions Rénales Aiguës,

- enfin, dans le cadre de l’élargissement du potentiel de l’innovation à des indications ophtalmologiques, fruit d’un décloisonnement inédit entre spécialités médicales comme la néphrologie et l’ophtalmologie grâce à l’action pléiotropique des HDL naturelles.

Cette raison d’être marque le prolongement d’une démarche très engageante pour la société, mais aussi la formalisation de la stratégie entamée depuis 2019 par ABIONYX Pharma pour accélérer son évolution en entreprise à impact positif.

Une feuille de route à construire dans la transition vers la santé pour le plus grand nombre

Après s’être fixée une raison d’être, la société est en train d’élaborer une feuille de route autour de :

- La santé pour le plus grand nombre, parce qu’il convient de contribuer au développement de thérapies innovantes qui permettent de soigner le plus de patients possibles, même dans les maladies les plus rares

- La production de biomédicaments en France, parce qu’elle permet de garantir la maîtrise de la chaîne de valeur de la bioproduction complexe et stratégique du CER-001 pour l’Europe, dans le respect des conditions environnementales et sociales parmi les plus exigeantes du monde

- L’impact socio-économique, parce que l’activité commerciale, financière mais aussi humaine d’ABIONYX Pharma génère un impact sur la société, l’économie et sur l’environnement.

La définition de la raison d’être marque enfin la volonté de la société de devenir une entreprise engagée en développant un modèle économique de biotech de nouvelle génération indissociable d’une ambition d’impact positif pour la santé du plus grand nombre, comme par exemple grâce aux biomédicaments tels que les bio-HDL.

