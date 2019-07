ABIVAX : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2019

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par ABIVAX (Paris:ABVX) (ISIN : FR0012333284, Mnemo : ABVX) à la société TSAF – Tradition Securities And Futures – en date du 26 juin 2015, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30 juin 2019 :

27 400 actions

400 522,57 €

Au 31 décembre 2018, les moyens suivants prenant en compte la totalité des opérations effectuées en décembre 2018 sont enregistrés au compte de liquidité :

24 000 actions

425 526,73 €

Le bilan semestriel publié le 17 janvier 2019 présentait les informations suivantes sur le contrat de liquidité. Ces informations n’incluaient pas les opérations réalisées le 31 décembre 2018.

23 970 actions

425 886,73 €

À propos d’ABIVAX (www.abivax.com)

ABIVAX mobilise la « machinerie » immunitaire naturelle de l’organisme pour traiter les patients atteints de maladies infectieuses, de maladies auto-immunes, ou encore de cancer. Entreprise de biotechnologie en phase clinique, ABIVAX utilise ses plateformes antivirales et immunitaires pour optimiser des candidats médicaments pour traiter la rectocolite hémorragique et d’autres maladies inflammatoires, les maladies virales ou encore le cancer du foie. ABIVAX est cotée sur le compartiment B d'Euronext (ISIN : FR0012333284 - Mnémo : ABVX). Plus d'informations sur la société sur www.abivax.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter @ABIVAX

