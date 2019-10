ABIVAX annonce être sélectionné pour présenter les dernières données sur ABX464 dans la rectocolite hémorragique lors de la semaine UEG (United European Gastroenterology) 2019

Présentation orale lors de la session « Coup de projecteur sur les MICI (Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin) » pour présenter les données de maintenance à 12 mois d’ABX464

ABIVAX organise également un symposium sur ABX464 lors de la semaine UEG

Regulatory News:

ABIVAX SA (la « Société » ou « ABIVAX ») (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX), société de biotechnologie en phase clinique qui mobilise le système immunitaire afin de développer de nouveaux traitements contre les maladies inflammatoires, les maladies virales ainsi que le cancer, annonce ce jour avoir été sélectionnée pour présenter les dernières données cliniques concernant ABX464 dans la rectocolite hémorragique à l'occasion de la semaine UEG (United European Gastroenterology, semaine de l’union de la gastroentérologie européenne), qui se tiendra du 19 au 23 octobre à Barcelone, en Espagne. La semaine UEG est le plus grand rassemblement scientifique en Europe dans le domaine des maladies gastrointestinales.

La présentation orale effectuée par le Prof. Dr. Séverine Vermeire, M.D., Ph.D., qui dirige le Centre des MICI de l'Hôpital universitaire de Louvain, en Belgique, s'intitule « L'ABX464 administré par voie orale en prise unique quotidienne montre un bon profil de tolérance et d'efficacité durant l'étude de maintenance en ouvert de 52 semaines menée à la suite d'une étude d'induction contrôlée contre placebo chez les patients atteints de rectocolite hémorragique ». Cette présentation aura lieu le 21 octobre 2019 de 14h00 à 15h30 CEST au Centre de Conférence Fira de Barcelone (salle F3).

ABIVAX organise également un symposium sur l'ABX464, présidé par le Prof. William Sandborn, M.D., de l’University of California San Diego School of Medicine, durant la semaine UEG, intitulé « ABX464, nouveau candidat médicament oral aux propriétés anti-inflammatoires basées sur un mode d'action novateur favorisant l'expression du microRNA-124 : du laboratoire de recherche au chevet du patient ». Le symposium soulignera la nécessité de poursuivre la recherche contre la rectocolite hémorragique et abordera le mode d'action ainsi que les données cliniques de l'étude d'induction de phase 2a et des études de maintenance de l'ABX464. Ce symposium se tiendra également le 21 octobre 2019 de 7h00 à 8h00 CEST au Centre de Conférence Fira de Barcelone (salle E2).

ABX464 est un candidat médicament hautement différencié, première molécule de sa classe thérapeutique, présentant un effet anti-inflammatoire puissant. ABX464 fait actuellement l'objet d'essais de Phase 2b dans la rectocolite hémorragique, ainsi que d'essais de Phase 2a dans la polyarthrite rhumatoïde et bientôt dans la maladie de Crohn, pour lesquelles les effets anti-inflammatoires d'ABX464 pourraient potentiellement apporter des bénéfices cliniques substantiels aux patients souffrant de ces maladies.

Détails de la présentation orale :

Titre : L'ABX464 administré par voie orale en prise unique quotidienne montre un bon profil de tolérance et d'efficacité durant l'étude de maintenance en ouvert de 52 semaines menée à la suite d'une étude d'induction contrôlée contre placebo chez les patients atteints de rectocolite hémorragique

N° de l’abstract : LB04

Session : Coup de projecteur sur les MICI

Heure : 21 octobre 2019 - 14h00-15h30 CEST

Lieu : Salle F3, Centre de Conférence Fira de Barcelone, Espagne

Détails du symposium :

Titre : ABX464, nouveau médicament candidat anti-inflammatoire oral basé sur un nouveau mode d'action favorisant l'expression du microRNA-124 : du laboratoire de recherche au chevet du patient

Heure : 21 octobre 2019 - 07h00-08h00 CEST

Lieu : Salle E2, Centre de Conférence Fira de Barcelone, Espagne

À propos d’ABX464

Il a été démontré qu'ABX464 ciblait le Cap Binding Complex (CBC) constituant ainsi un mécanisme d’action nouveau et innovant pour des médicaments anti-inflammatoires. En se liant au CBC qui se situe essentiellement à l’extrémité 5’ des ARN, ABX464 renforce les fonctions biologiques de ce complexe dans la biogenèse de l’ARN cellulaire, incluant l’épissage. De manière spécifique, ABX464 améliore l’expression et l’épissage sélectif d’un simple ARN non codant conduisant à l’expression d’un micro-ARN aux propriétés anti-inflammatoires, le miR-124, qui régule à la baisse l’expression des cytokines pro-inflammatoires et des chimiokines, telles que TNF-α, Il-6 et MCP-1, freinant ainsi l’inflammation et suggérant un fort potentiel comme traitement thérapeutique anti-inflammatoire. Une multiplication par 7 à 10 fois du niveau de miR124 a été observée dans les cellules mononuclées du sang périphérique (PBMCs) chez les patients sains ayant reçu ABX464 et dans les biopsies colorectales des patients souffrant de rectocolite hémorragique et traités par ABX464. ABX464 n’impacte pas l’épissage des gènes cellulaires.

À propos de ABIVAX (www.abivax.com)

Entreprise de biotechnologie en phase clinique, ABIVAX mobilise le système immunitaire de l'organisme pour traiter les patients atteints de maladies auto-immunes, d'infections virales et de cancer. ABIVAX est cotée sur le compartiment B d’Euronext (ISIN : FR0012333284 – Mémo : ABVX). Pour plus d’informations sur la Société, visitez le site www.abivax.com/fr. Suivez-nous également sur Twitter @ABIVAX.

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, des prévisions et des estimations relatives à certains programmes de la Société. Bien que la Société considère que ses déclarations prospectives, prévisions et estimations sont fondées sur des hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus jugés raisonnables, ces déclarations prospectives, prévisions et estimations peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives, prévisions et estimations. Une description de ces risques, aléas et incertitudes figure dans les documents déposés par la Société auprès de l’Autorité des marchés financiers au titre de ses obligations réglementaires, à l’instar de son Document de référence. En outre, les présentes déclarations prospectives, prévisions et estimations ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Les lecteurs sont donc invités à ne pas s’y fier indûment. ABIVAX décline toute obligation d’actualisation de ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dont la Société aurait postérieurement connaissance, à l’exception de ce qui est requis par la législation.

Ce communiqué de presse n’a qu’un but informatif, et les informations qui y sont contenues ne constituent pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription de titres de la Société dans toute juridiction, notamment en France. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d’investissement. Il n’a pas non plus de lien avec les objectifs de placement, la situation financière ou les besoins particuliers de qui que ce soit. Il ne doit pas être considéré par quiconque comme un substitut à l’exercice de son propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis. La diffusion de ce communiqué de presse peut être restreinte par certaines législations locales. Les destinataires de ce communiqué de presse sont tenus de s’informer sur les éventuelles restrictions auxquelles ils pourraient être contraints et, le cas échéant, de les respecter.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191009005661/fr/