ABIVAX : annonce la mise à disposition de son rapport financier semestriel 2019

Regulatory News:

Abivax (Paris:ABVX) (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX), société de biotechnologie innovante ciblant le système immunitaire pour développer de nouveaux traitements contre les maladies inflammatoires et auto-immunes, les cancers ainsi qu’un traitement fonctionnel contre le VIH, a annoncé aujourd’hui avoir déposé ce jour son Rapport Financier Semestriel 2019 auprès des marchés financiers (AMF). Ce document est disponible en version électronique sur le site internet de la société (www.abivax.com) et sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).

À propos d’ABIVAX (www.abivax.com)

ABIVAX mobilise la « machinerie » immunitaire naturelle de l’organisme pour traiter les patients atteints de maladies infectieuses, de maladies auto-immunes, ou encore de cancer. Entreprise de biotechnologie en phase clinique, ABIVAX utilise ses plateformes antivirales et immunitaires pour optimiser des candidats médicaments pour traiter la rectocolite hémorragique et d’autres maladies inflammatoires, les maladies virales ou encore le cancer du foie. ABIVAX est cotée sur le compartiment B d'Euronext (ISIN : FR0012333284 - Mnémo : ABVX). Plus d'informations sur la société sur www.abivax.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter @ABIVAX_

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190930005678/fr/