ABN Amro IS : une reprise beaucoup plus forte était attendue en Chine

Réagissant à l'annonce ce matin d'une croissance chinoise de 5,2% en 2023, Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions, souligne qu'elle est "légèrement en dessous des attentes du consensus (5,3 %)" et dépasse l'objectif de 5% fixé par Pékin au début de l'année. "Toutefois, cet objectif était déjà décevant lorsqu'il a été annoncé pour la première fois, et il est loin des repères fixés par le gouvernement au cours des années précédentes".



Il fait remarquer que si l'économie chinoise "se porte même mieux que la plupart des pays développés", "elle n'en est pas au même stade du cycle, et l'on s'attendait à une reprise beaucoup plus forte après la fin de la politique du zéro-covid".



"Si le pays veut se redresser en 2024, les mesures de relance budgétaire des autorités devront être plus incisives," conclut le directeur des investissements.