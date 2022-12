ABN Amro livre ses perspectives économiques

Présente à Paris, Amsterdam et Francfort, Amro Investment Solutions est la société de gestion d’actifs du groupe ABN Amro Bank N.V. Dans ses dernières perspectives économiques, la société souligne que "l'activité économique mondiale s'est contractée pour le troisième mois consécutif, les services reculant maintenant au même rythme que le secteur manufacturier.""L'activité économique mondiale est proche des niveaux de contraction, mais les principaux indicateurs suggèrent encore un atterrissage en douceur. La baisse récente des prix de l'énergie en Europe semble aussi éloigner la perspective 'un ralentissement sévère".Sur l'inflation américaine : "On assiste à une transition de l'inflation des biens vers les services. L'inflation américaine, la plus forte depuis des décennies, a ralenti plus qu'anticiper en octobre, offrant à la Fed la possibilité d'adopter une politique de hausses de taux moins agressive. Si la décélération de l'inflation cœur est une bonne nouvelle, l'inflation reste toutefois beaucoup trop élevée pour satisfaire les objectifs de la Fed".Sur la politique monétaire : "Jérôme Powell a indiqué qu'il fallait attendre une décélération pérenne de l'inflation avant de conclure aux effets de la politique monétaire. Il a également averti que les taux d'intérêt atteindront probablement un niveau plus élevé que précédemment anticipé par les banquiers centraux. Malgré un resserrement monétaire agressif, plus vu depuis les années 80, le marché du travail et la demande des consommateurs, en dépit d'une certaine contraction, restent très résilients".