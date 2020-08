ACCOR: Goldman Sachs renouvelle sa recommandation à Vendre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Goldman Sachs a réitéré sa recommandation à la Vente sur le titre Accor. Selon la banque américaine, la visibilité du secteur de l'hôtellerie reste limité et l'amélioration des revenus par chambre "hautement incertaine". Elle s'attend à ce que le groupe français sous-performe par rapport à ses concurrents en raison notamment d'une plus grande exposition aux voyages internationaux. Goldman Sachs a également revu à la baisse ses anticipations de revenus par chambre et d'EBITDA en 2020.