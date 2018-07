ACG Management réorganise sa gouvernance pour accompagner son développement

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ACG Management fait évoluer sa gouvernance afin de mieux accompagner ses développements, et annonce la création d’un Directoire et d’un Conseil de Surveillance. Cette nouvelle gouvernance a vocation à renforcer les expertises historiques du groupe en tant que société de gestion multirégionale dotée d’ancrages locaux forts, et à soutenir la stratégie de développement à destination des investisseurs particuliers, institutionnels et family offices.Cette évolution de l'organisation répond aux axes de développement d'ACG Management : le capital développement régional (au travers de FIP et de fonds institutionnels) et l'innovation (via les FCPI), le financement de l'économie corse et ultra-marine et le conseil en investissement financier auprès de la région PACA.Le conseil de surveillance est composé de Wladimir Mollof, Président du conseil, madame Milicevic, vice-Présidente du conseil et Stéphane Toullieux, Président d'Athymis Gestion et ancien directeur général de la Financière de L'Echiquier.Le Directoire qui a été nommé par le Conseil de Surveillance le 30 avril 2018 est composé de Stéphane Poupault, Président, d'Arnaud Chiocca, Directeur Général d'ACG Management et Directeur des Investissements, de Frédéric Conenna, Directeur Administratif et Financier et de Sophie Gaddacha, Directeur de la Conformité et du Contrôle Interne.