La Caisse d’Epargne CEPAC annonce avoir finalisé l’acquisition d’ACG Management, spécialiste de l’investissement dans les PME françaises non-cotées, auprès de son actionnaire Viveris Holding le jeudi 10 octobre. L’opération de reprise a été réalisée aux côtés d’Arnaud Chiocca et Frédéric Conenna, managers de longue date dans l’entreprise.Fondée en 2000 sous le nom de Viveris Management, la société de gestion implantée en région PACA avait été acquise par le groupe ACG en 2011 et rebaptisée ACG Management. Au 31 décembre 2018, elle avait collecté, depuis sa création, près d'1 milliard d'euros auprès des 40 000 investisseurs particuliers et institutionnels et accompagné 373 entreprises.A l'issue de cette opération, ACGM poursuivra la gestion de l'ensemble des fonds sous gestion, en s'appuyant sur l'équipe actuelle. La gouvernance prendra la forme d'un Conseil d'Administration présidé par Didier Moaté, membre du directoire de la Caisse d'Epargne CEPAC.