ACTIA GROUP : RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU 1ER SEMESTRE 2021

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 d’ACTIA (Paris:ATI), à 225,4 M€, est en hausse de 11,6 %. La croissance reste significativement freinée par la pénurie de composants électroniques. Celle-ci affecte plus particulièrement la division Automotive et la clientèle internationale dans un contexte de ralentissement forcé de la production mondiale. La structure de coût, allégée par rapport au 1er semestre 2020, a pu absorber une partie des charges supplémentaires, induites par les ruptures d'approvisionnements et l'augmentation du prix de certaines matières premières : ACTIA dégage un EBITDA de 13,2 M€, contre 0,2 M€ au 1er semestre 2020. Le contrôle des dépenses et l’effort R&D, calibrés pour privilégier la croissance future, se reflètent dans le résultat opérationnel qui ressort à <2,5 M€> contre <14,3 M€> au 1er semestre 2020. Sur le plan commercial, le renouvellement de marchés existants et le gain de nouveaux contrats pluriannuels avec de grands constructeurs mondiaux dans les secteurs des poids lourd, des bus & cars, de l’off highway* et du satellite, mais aussi la montée en puissance de solutions technologiques de pointe dans une variété de domaines complémentaires, confortent les objectifs de dépassement des 800 M€ de chiffre d’affaires à horizon 4-5 ans. Dans ce contexte, la normalisation du marché des composants, annoncée à horizon 2023, se traduira par une forte accélération de la croissance d’ACTIA.

En M€ S1 2021(1) S1 2020 Var. M€ Var. % 2020 Chiffre d’affaires 225,4 202,0 +23,5 +11,6 % 438,6 EBITDA(2) 13,2 0,2 +13,0 +6045 % 24,2 en % du CA 5,9 % 0,1 % 5,5% Résultat opérationnel <2,5> <14,3> +11,8 +82,6 % <6,9> en % du CA <1,1 %> <7,1 %> <1,6%> Résultat financier 3,5 <1,7> +5,2 +301,3 % <12,4> Résultat net <1,4> <16,3> +14,8 +91,1 % <19,4> en % du CA <0,6 %> <8,1 %> <4,4%> Résultat net part du Groupe <1,5> <15,6> +14,1 +90,1 % <19,0> Endettement / Fonds propres 177,3 % 176,0 % - - 174,7 %

(1) Les comptes consolidés audités du 1er semestre 2021 (1er janvier - 30 juin 2021) ont été arrêtés par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 20 septembre 2021.

(2) EBITDA : Résultat net + impôt + dépréciation des goodwills + intérêts et charges financières + dotations aux amortissements +/- instruments financiers dérivés.

ACTIVITÉS & RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2021

La division Automotive génère 88,0 % du chiffre d’affaires semestriel du Groupe, soit 198,3 M€. A 7,2 %, la croissance est freinée par la crise des composants, même si la mobilisation efficace de la cellule de crise et l’agilité dans les plans de production permettent à ACTIA de limiter les impacts sur ses clients, et d’assurer une croissance de 7,3 % des activités OEM** (78,2 % du CA Automotive). Les activités Aftermarket*** (10,7 % du CA Automotive) sont en hausse de 5,5 %, bénéficiant d’une base de comparaison favorable et du redémarrage des investissements des acteurs du secteur. L’activité de sous-traitance électronique (MDS****, 11,0 % du CA Automotive, +3,2 %), reflète l’efficacité des actions commerciales et de la stratégie déployée par le Groupe depuis le début de la crise sanitaire pour favoriser l’utilisation de ses outils de production.

La division Automotive enregistre un EBITDA de 10,7 M€ au 1er semestre 2021, contre 0,8 M€ à la même période en 2020. La baisse des charges externes et de personnel (<1,6 %>) résulte des mesures déployées en 2021 et ce malgré la non-récurrence de la majorité des aides de 2020 dans le cadre de la COVID-19 (3,9 M€ au 30/06/20) et du maintien d’une forte activité R&D, gage de l’accélération de la croissance dans les prochaines années. A fin juin 2021, l’effectif mondial de la division Automotive est de 3 287 contre 3 403 à fin décembre 2020. A cette date, l’APLD est appliquée à 10 % du temps de travail des effectifs de la principale filiale française. Après prise en compte des dotations aux amortissements pour 14,5 M€, le résultat opérationnel du 1er semestre ressort à <3,6 M€>, contre <12,4 M€> au 1er semestre 2020. Les leviers de financement (PGE) activés par le Groupe contribuent à la stabilité des charges financières (<0,6 %>), tandis que la comptabilisation des instruments de couvertures, positive de 5,4 M€, ramène le résultat net de la division Automotive à <2,0 M€>.

La division Telecom, à 27,1 M€, représente 12,0 % du chiffre d’affaires semestriel du Groupe. La croissance de +60,1 %, liée à l’effet de base favorable et à la montée en puissance des solutions pour le marché du Ferroviaire et de l’Énergie, est sensiblement inférieure aux attentes du Groupe. Capé par le manque de composants, le niveau tient surtout compte de décalages dans l’acceptation de livraisons à l’export liés à la crise sanitaire, ce qui se reflète dans les stocks (31,4 M€, +6,3 %). Avec des charges externes et de personnel en hausse modérée au regard de la croissance enregistrée (+9,6 %), la division dégage un EBITDA de 1,5 M€ (contre <0,7 M€> au 1er semestre 2020) soit 0,8 % du chiffre d’affaires. Tenant compte des dotations aux amortissements pour 1,3 M€ (plan d’investissements 2018-2020), le résultat opérationnel de la division Telecom s’élève à 0,2 M€ pour ce 1er semestre 2021, contre <1,8 M€> au 30 juin 2020. A fin juin 2021, l’effectif de la division Telecom est de 310, contre 301 à fin 2020. Les impôts ramènent le résultat net à l’équilibre, contre une perte de <2,1 M€> au 1er semestre 2020.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU 1ER SEMESTRE 2021

Depuis début 2021, fort de son expérience pendant la crise des composants de 2017-2018 et de sa gestion de la pandémie en 2020, le Groupe a mis en place une organisation dédiée à la gestion de la pénurie de composants. Une équipe regroupant des compétences en achats, approvisionnements, production, R&D, juridique et commerce, est en lien permanent avec les fournisseurs et les clients et se consacre totalement à trouver des solutions et à les mettre en oeuvre. En s’appuyant sur des options alternatives proposées aux parties prenantes, les décisions prises en commun limitent les coûts exceptionnels pour ACTIA. Cette organisation permet de minimiser l’impact sur le fonctionnement de l’entreprise mais la pénurie conjoncturelle freine sa capacité à servir intégralement son carnet de commandes, qui continue de se renforcer. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 225,4 M€, soit +11,6 % de croissance alors qu’il aurait pu dépasser le niveau de 2019 (264,2 M€) ; en parallèle, les créances clients sont en hausse de +20,3 %, à 139,9 M€ au 30 juin 2021.

Visant à ne pas grever la croissance future et tout en maintenant un strict contrôle des coûts, ACTIA Group génère un EBITDA de 13,2 M€ (soit 5,9 % du chiffre d’affaires). Après prise en compte des dotations aux amortissements, pour 15,8 M€, contre 14,4 M€ à la même période de l’exercice précédent, le résultat opérationnel du 1er semestre s’établit à <2,5 M€> contre <14,3 M€> au 30 juin 2020. Avec des intérêts et charges financières stables, bénéficiant du dispositif PGE, et une valorisation positive de 5,4 M€ des instruments de couvertures, le résultat net reste en légère perte, à <1,4 M€>.

Les opérations du Groupe ont généré 12,3 M€ de trésorerie sur les 6 premiers mois de 2021, contre 3,7 M€ à la même période en 2020. Les investissements, à 10,4 M€ contre 12,3 M€ à fin juin 2020, diminuent conformément à la finalisation du programme d’investissements et à l’avancement des programmes de R&D, dont le taux de refacturation augmente à 35,4 %, contre 30,9 % au 1er semestre 2020. De plus, le cash-flow lié aux opérations de financement est de <10,6 M€>, générant sur la période, une consommation de trésorerie de 7,8 M€. En plus d’avoir bénéficié de plusieurs programmes du Plan de Relance, avec plus de 9 M€ de financements accordés sur 2 à 4 ans (subventions, avances remboursables, prêts à taux bonifiés), le Groupe a obtenu début septembre la quasi-totalité des réponses (89,2 %) de ses partenaires bancaires pour l’enveloppe de PGE sollicitée en 2020, soit 50,7 M€, sécurisant sa situation financière en vue de la reprise et de la hausse continue de son carnet de commandes.

Au bilan, on constate principalement les effets de la pénurie de composants qui génère une variation du BFR de 2,7 M€ induite par la hausse des stocks, à 159,0 M€ contre 149,6 M€ à fin 2020 et des dettes fournisseurs à 73,8 M€ contre 69,9 M€ à fin 2020 (+5,6 %). Sur 6 mois, la stabilité des créances clients atteste de la continuité de la situation conjoncturelle.

PERSPECTIVES 2021

ACTIA Group continue de s’adapter au rythme de livraison des composants électroniques afin de limiter l’impact sur ses opérations et celles de ses clients. A court terme, l’enjeu est la gestion, par tout l’écosystème d’ACTIA, de cette situation de pénurie et de la nécessaire redistribution des hausses de coûts qu’elle induit. ACTIA bénéficie dans ce cadre de relations de confiance avec ses clients nouées grâce à ses savoir-faire technologiques et industriels reconnus et à son agilité.

A moyen terme, la stratégie d’ACTIA sert un double objectif : l’augmentation de la performance économique des produits et l’amélioration des performances techniques assurant une meilleure maitrise des cycles et une compétitivité accrue. Fort de cette stratégie basée sur l’innovation technologique, la qualité et la compétitivité, ACTIA poursuit la diversification de sa clientèle en visant des marchés à plus forte rentabilité, portés par la transformation numérique et énergétique.

Avec un outil industriel moderne et répondant aux plus hautes exigences de qualité et de sécurité, ACTIA est en cours de déploiement des solutions de gestion industrielles (PLM, ERP) de dernière génération, porteuses d’efficacité opérationnelle et financière. De plus, ACTIA poursuit la structuration de la division Power qui doit être finalisée pour le 31/12/21, renforçant la lisibilité sur ses métiers liés à l’électrification des véhicules. Le Groupe, largement diversifié et internationalisé, dispose d’un portefeuille de clients grandissant et d’un carnet de commandes sur les prochaines années lui permettant de viser de dépasser, à une échéance de 4 à 5 ans, les 800 M€ de chiffre d’affaires. Dans ce contexte, la normalisation du marché des composants, attendu à horizon 2023, se traduira par une forte accélération de la croissance du Groupe qui pourra se répercuter sur ses ratios de rentabilité.

* Off highway : véhicule hors route

** OEM : Original Equipment Manufacturer (fabricant d’équipement d’origine)

*** Aftermarket : Marchés de la 2ème monte, de l’entretien et de la réparation

**** MDS : Manufacturing Design & Services

A PROPOS D’ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir et de fabriquer une électronique au service de la gestion des systèmes dans les domaines particulièrement exigeants de l’automotive, du ferroviaire, de l’aéronautique, du spatial, de la défense, de l’énergie et des télécommunications.

Les engagements d’ACTIA s’expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe au service des enjeux sociétaux : la mobilité, la connectivité, la sécurité et l'environnement. La maîtrise de la production et de la conception des produits signés ACTIA est une véritable garantie de qualité. L’ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires 2020 : 438,6 M€.

Près de 3 600 collaborateurs dans le monde dont près de 1 100 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

Implanté dans 16 pays.

14 à 18 % du CA investi chaque année en R&D.

BOURSE

Euronext C

ISIN FR0000076655 – Mnémo : ATI Reuters : MRSP.PA – Bloomberg : AIELF: FP

Indices : CAC ALL SHARES – CAC ALL-TRADABLE – CAC INDUSTRIALS – CAC MID&SMALL – CAC SMALL – EN TECH CROISSANCE – GAÏA INDEX

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Réunion de présentation des résultats du 1er semestre 2021 (SFAF) : Mercredi 22 septembre 2021 (16h)

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 : Mardi 16 novembre 2021 (7h)

