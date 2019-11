ACTIA Group : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019

Regulatory News:

IFRS, en M€ 2019* 2018 Var. 1er trimestre 134,4 106,9 +25,7% 2ème trimestre 129,8 119,7 +8,5% 3ème trimestre 117,4 104,0 +13,0% dont Automotive 108,7 93,5 +16,3% dont Télécommunications 8,7 10,5 <16,7%> Total 9 mois 2019 381,6 330,5 +15,5% dont Automotive 341,0 301,9 +12,9% dont Télécommunications 40,6 28,5 +42,5%

* Données du 3ème trimestre (1er juillet – 30 septembre) non auditées.

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 s’élève à 117,4 M€, en hausse de 13,0 % par rapport au 3ème trimestre 2018. Le bon niveau d’activité est soutenu par la croissance des 3 segments de la division Automotive qui compense largement l’effet de base défavorable, attendu, sur la division Télécommunications.

Sur les 9 premiers mois 2019, le chiffre d’affaires ressort à 381,6 M€, en hausse de 51,1 M€ (+ 15,5 %), en ligne avec l’objectif annuel de 520 M€. Dans un marché automobile et poids lourds dont le ralentissement tend à se confirmer, ACTIA Group bénéficie d’une croissance équilibrée entre les activités Automotive historiques, les nouveaux développements dans les Télécommunications et dans des marchés Automotive à forte valeur ajoutée (bus & cars, hors route, ferroviaire, marine, etc.).

Pour ce 3ème trimestre, les ventes à l’international représentent 76,0 % du chiffre d’affaires du Groupe, toujours soutenues, au-delà de l’Égypte, par la croissance des activités Automotive aux États-Unis, en Belgique et en Chine. Les ventes des filiales à l’étranger ressortent à 69,2 M€ (+ 19,4 %) et le chiffre d’affaires des sociétés françaises s’élève à 48,2 M€ (+ 4,9 %).

L’activité Automotive, à 108,7 M€ génère 92,6 % du chiffre d’affaires trimestriel du Groupe et affiche une croissance de 16,3 %. La progression de 14,9 % des activités OEM (Original Equipment Manufacturers) (75,2 % du CA Automotive) est portée par un contrat historique dans le domaine des véhicules légers et les nombreux succès remportés ces dernières années pour les véhicules spéciaux (hors route, bus et cars) génèrent de nouveau une forte progression (+ 15,6 % au 30/09/19). Enregistrant 9 mois de croissance (+ 4,7 %) en 2019, la télématique pour les poids lourds est cependant en recul sur le 3ème trimestre (- 6,1 %), en phase avec le ralentissement du marché constaté en septembre. L’activité Diagnostic Constructeur, où ACTIA est un acteur de référence (+ 100 000 VCI (Vehicle Communication Interface) vendues dans le monde, 40 usines automobiles équipées), contribue à la progression du segment OEM, notamment grâce aux campagnes réalisées auprès de clients allemands. Ces bonnes performances commerciales se retrouvent également dans les technologies IHM (Interface Homme Machine) et les chaines de traction développées par le Groupe.

Après un 1er semestre stable (+ 3,6 %), la croissance des activités Aftermarket (12,7 % du CA Automotive) s’est accélérée (+ 24,1 %). Bien que les produits Contrôle Technique restent en recul dans l’attente de décisions réglementaires, les nouvelles offres dédiées aux équipements de garage et à la gestion de flotte ont bien performé. …/…

L’activité Télécommunications représente 7,4 % du chiffre d’affaires trimestriel du Groupe, soit 8,7 M€. Le 3ème trimestre marque le retour à une base de comparaison normative après la forte accélération amorcée à la fin du 3ème trimestre 2018, suite au démarrage d’un important contrat dans les SatCom pour l’Égypte qui entre désormais dans sa phase finale. Au-delà de ce contrat, les technologies développées par ACTIA pour les satellites de communication restent reconnues et ont de nouveau été retenues sur le marché militaire français ; d’autres appels d’offres sont également en cours pour un dénouement prochain. Sous l’effet de lancements en cours, ACTIA table aussi sur une accélération de la dynamique commerciale des systèmes connectés dans le domaine du Ferroviaire et des technologies de contrôles et de mesures pour l’Energie Smartgrid, dans les prochains mois. L’ensemble de ces éléments devraient contribuer à conserver une légère croissance de l’activité Télécommunications en base annuelle, après la forte accélération enregistrée en 2018 (+ 49,7 % par rapport à 2017).

NOTATION GAÏA RATING 2019

ACTIA Group est de nouveau intégré au Gaïa Index avec une 29ème position au classement global (sur 230 sociétés) et en 4ème place sur sa catégorie (sur 70 sociétés générant un chiffre d’affaires entre 150 et 500 M€). Divulgués en octobre 2019 par EthiFinance, les résultats montrent une progression de l’ensemble des piliers ESG du Groupe.

Notation sur 100 2018 2017 2016 Gouvernance 71 60 58 Social 78 65 55 Environnement 91 84 73 Parties prenantes externes 90 90 90 Note globale 80 70 64

PERSPECTIVES 2019

L’activité d’ACTIA est tirée, d’une part, par la montée en puissance de plusieurs relais de croissance sur différents domaines et, d’autre part, par la prolongation de contrats Automotive majeurs. Cette phase de développement intègre progressivement la rentabilité croissante des nouveaux contrats déployés. Les efforts importants d’investissement sont maintenus tant au niveau des infrastructures, des développements de nouveaux produits qu’en terme de digitalisation.

Pour 2019, ACTIA table sur des ventes à 520 M€ environ, malgré les ralentissements observés sur les marchés automobile et poids lourds. Cette croissance s’accompagnera d’une amélioration de la marge d’EBITDA.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

Le calendrier financier 2020 sera publié courant décembre.

Retrouvez toute l’information sur le Groupe ACTIA sur www.actia.com

À PROPOS D’ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir et de fabriquer une électronique au service de la gestion des systèmes dans les domaines particulièrement exigeants de l’automotive, du ferroviaire, de l’aéronautique, du spatial, de la défense, de l’énergie et des télécommunications.

Les engagements d’ACTIA s’expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe au service des enjeux sociétaux : la mobilité, la connectivité, la sécurité et l'environnement. La maîtrise de la production et de la conception des produits signés ACTIA est une véritable garantie de qualité. L’ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

Chiffres clés consolidés :

Chiffre d’affaires 2018 : 476,5 M€.

+ 3 800 collaborateurs dans le monde dont plus de 1 000 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

Implanté dans 16 pays.

14 à 17% du CA investi chaque année en R&D.

Bourse :

Euronext C ISIN FR0000076655 – Mnémo : ATI Reuters : MRSP.PA – Bloomberg : AIELF : FP Indices : ENT PEA-PME150 – CAC PME – CAC Small – CAC Mid & Small – CAC Industrials – CAC EL.&EL.EQ – TECH 40 – Gaïa-Index

