ACTIA : suspension de la production d'un site en France

Afin de protéger ses salariés dans le contexte de pandémie du Covid-19, Actia a suspendu la production de cartes électroniques sur le site industriel français. Les activités des deux autres sites industriels en Tunisie et aux Etats-Unis sont actuellement maintenues, et se poursuivront en fonction de l’évolution de la situation et des mesures gouvernementales sur ces pays. A ce stade, la plupart des sites d'intégration et d'études à l'étranger poursuivent leurs activités en adoptant les mesures sanitaires nécessaires à la protection de nos salariés.Dans les autres pays concernés par des mesures sanitaires, chaque filiale adapte son organisation en conséquence.L'objectif du groupe est d'assurer au maximum la continuité de ses activités, en préservant les équipes et en préparant la sortie de cette période.En France, les activités sont arrêtées à compter du 18 mars 2020, pour une durée de 15 jours renouvelables. Le fabricant d'électronique au service de la gestion des systèmes entend limiter au maximum ses charges durant cette période et activer les leviers de soutien aux entreprises mis en œuvre par le gouvernement français et à l'étranger.Des fonctions clés de l'entreprise restent opérationnelles en télétravail pour assurer la continuité des projets, des interfaces avec les clients et les fournisseurs, et le pilotage de l'entreprise. Le Comité de direction est pleinement mobilisé et se concerte quotidiennement.