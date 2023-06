Les actions indiennes ont ouvert en hausse vendredi, les indices de référence atteignant de nouveaux records historiques grâce à l'amélioration du sentiment suite aux données économiques solides des États-Unis, qui ont atténué les craintes d'un ralentissement.

L'indice Nifty a augmenté de 0,59 % pour atteindre un niveau record de 19 083,15. L'indice S&P BSE Sensex a également augmenté de 0,63 % pour atteindre un niveau record de 64 321,09, à 9 h 24 IST.

Les valeurs moyennes et les petites capitalisations ont oscillé autour de leurs nouveaux records et de leurs plus hauts sur 52 semaines, respectivement.

Les 13 principaux indices sectoriels ont tous enregistré des gains, les valeurs financières à forte pondération augmentant de 0,74%.

Les indices indiens Nifty 50 et Sensex ont atteint des niveaux records mercredi, soutenus par les gains de certains titres du groupe Adani et des sociétés financières.

Le Nifty 50 a augmenté de plus de 9 % depuis le début du trimestre et est en passe d'enregistrer son meilleur trimestre depuis septembre 2021.

Les actions de Wall Street ont clôturé en hausse la nuit dernière, le sentiment s'étant amélioré à la suite de données économiques solides. Une révision à la hausse du PIB du premier trimestre, une baisse surprise des demandes d'allocations chômage et les résultats positifs du test de résistance de la Réserve fédérale américaine ont contribué à apaiser les craintes de récession.

(1 $ = 82,0972 roupies indiennes)