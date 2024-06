Les actions indiennes sont restées stables vendredi après que la Reserve Bank of India a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, comme prévu, et a conservé sa politique monétaire plus stricte.

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,67% à 22 968,9 points et l'indice S&P BSE Sensex a ajouté 0,64% à 75 624 points, après la décision de réduction des taux.

La Reserve Bank of India (RBI) a maintenu son taux d'intérêt directeur inchangé dans une décision largement attendue, car la croissance économique robuste continue à fournir un espace pour se concentrer sur la réduction de l'inflation vers son objectif à moyen terme de 4%. (Reportage de Sethuraman NR et Hritam Mukherjee à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K)