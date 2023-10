Les actions indiennes sont restées stables vendredi après que la Reserve Bank of India (RBI) ait maintenu ses taux d'intérêt directeurs comme prévu.

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,32% à 19 608,50, à 10h22 IST, et l'indice S&P BSE Sensex a augmenté de 0,29% à 65 821,50.

Le comité de fixation des taux de la RBI a maintenu le taux directeur à 6,50 %. La banque centrale a également maintenu sa politique de "retrait de l'accommodement" pour ramener l'inflation dans sa fourchette cible.

Le gouverneur de la RBI a maintenu sa projection d'inflation à 5,4 % pour l'exercice 2024, mais a averti que la trajectoire de l'inflation sera déterminée par les prix mondiaux des denrées alimentaires et de l'énergie, ainsi que par les conditions El-Nino.

Les 13 principaux indices sectoriels ont tous progressé, les valeurs sensibles aux taux d'intérêt telles que l'immobilier, l'automobile et les valeurs financières ayant progressé de 0,35 % à 1 %.

Les moyennes et petites capitalisations, plus axées sur le marché intérieur, ont gagné respectivement 0,4 % et 0,7 %.