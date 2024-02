Les actions indiennes ont été modérées à l'ouverture du marché jeudi, avec une baisse des valeurs financières et énergétiques, alors que leurs homologues asiatiques étaient en légère hausse.

Les indices des valeurs sûres, le Nifty 50 et le BSE Sensex étaient en baisse d'environ 0,02% et 0,06%, respectivement, à 09:18 a.m. IST. (Reportage de Bharath Rajeswaran et Nandan Mandayam à Bengaluru ; rédaction de Savio D'Souza et Sohini Goswami)