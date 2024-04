Les actions indiennes devraient ouvrir en baisse ce vendredi, suivant les pairs asiatiques, sur les rapports d'escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Le GIFT Nifty indien s'échangeait à 21 670 à 8h02 IST, indiquant que le Nifty 50 ouvrira en dessous de sa clôture de jeudi à 21 995,85.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique a perdu plus de 2 % et les contrats à terme sur les actions américaines ont également baissé de 1,3 % à la suite d'informations médiatiques selon lesquelles des missiles israéliens ont frappé un site en Iran.

Les marchés indiens ont chuté pour la quatrième fois d'affilée jeudi, leur plus longue série de pertes quotidiennes en six mois. Les indices de référence Nifty 50 et S&P BSE Sensex ont perdu environ 3,3 % chacun au cours des quatre dernières séances.

Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont vendu pour 42,60 milliards de roupies (environ 509 millions de dollars) d'actions indiennes jeudi. Ils se sont délestés de 157,63 milliards de roupies d'actions au cours des trois sessions précédentes.

Les investisseurs institutionnels nationaux ont été acheteurs nets pendant sept sessions consécutives.

La volatilité des actions indiennes a atteint son plus haut niveau en un mois jeudi. Les analystes s'attendent à ce que la volatilité reste élevée à l'approche des élections nationales, qui débuteront vendredi. Les résultats des élections seront annoncés le 4 juin.

ACTIONS À SURVEILLER :

** Infosys : La société de services logiciels a prévu un chiffre d'affaires annuel inférieur aux attentes après avoir publié un chiffre d'affaires pour le trimestre de mars qui a dépassé les estimations des analystes.

** Bajaj Auto : la société a annoncé un bénéfice supérieur aux attentes pour le trimestre de mars, aidé par une forte demande intérieure et une reprise des exportations de deux-roues.

** ITC : La société a conclu un accord d'achat d'actions pour acheter 100% du capital de Blazeclan Technologies pour 4,85 milliards de roupies.

** Principaux résultats aujourd'hui : Wipro, Jio Financial Services

(1 $ = 83,6180 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction d'Eileen Soreng)