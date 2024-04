Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse ce mercredi, suivant les gains des marchés mondiaux, tandis que les investisseurs se concentreront sur les résultats trimestriels de plusieurs sociétés du Nifty 50 cette semaine.

Le GIFT Nifty indien s'échangeait à 22 449,50, à 07:27 IST, indiquant que le Nifty 50 ouvrira au-dessus de sa clôture de mardi à 22 368.

Les indices de référence Nifty et S&P BSE Sensex ont augmenté pour une troisième session mardi, suivant les gains des marchés mondiaux, alors que les craintes d'une ré-escalade majeure des tensions au Moyen-Orient s'apaisent.

Les marchés asiatiques ont ouvert en hausse, après que les actions américaines aient clôturé en hausse dans la nuit.

Les actions de Tata Consumer seront probablement observées, car le grand fabricant de biens de consommation à rotation rapide a annoncé un bénéfice plus élevé pour le quatrième trimestre grâce à une forte activité domestique.

Hindustan Unilever, LTIMindtree, Axis Bank, qui font partie du Nifty 50, publieront leurs résultats mercredi, tandis que Bajaj Finance et Maruti Suzuki figurent parmi les principales sociétés qui publieront leurs résultats cette semaine.

Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont vendu des actions indiennes pour une valeur nette de 30,45 milliards de roupies (environ 365 millions de dollars) mardi, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté pour 29,19 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires du NSE.

Les FPI, qui étaient des acheteurs nets dans la première moitié d'avril, et ont acheté des actions dans les secteurs de l'énergie et des services financiers avant la saison des bénéfices, sont devenus des vendeurs nets pour le mois, se délestant de 105,39 milliards de roupies d'actions, d'après les données du National Securities Depository.

ACTIONS À SURVEILLER :

** Tata Elxsi : La société a annoncé un bénéfice inférieur aux attentes pour le quatrième trimestre car les dépenses discrétionnaires restent faibles, la faible demande dans les médias et les communications verticales pèsent.

** IIFL Finance : La Reserve Bank of India a demandé un audit spécial environ un mois et demi après avoir interdit à la société financière non bancaire de débourser des prêts en or.

** ICICI Prudential Life a publié ses résultats du quatrième trimestre après la cloche mardi, faisant état d'une baisse de la marge sur les affaires nouvelles.

(1 $ = 83,3560 roupies indiennes) (Reportage de Manvi Pant à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)