Les actions indiennes devraient ouvrir en baisse ce jeudi, dans un contexte de morosité des investisseurs après les hausses d'impôts du gouvernement sur les gains d'investissement en actions et sur les transactions dérivées, tandis que Larsen and Toubro et Axis Bank seront au centre de l'attention après la publication de leurs résultats trimestriels.

Le GIFT Nifty était à 24 174,5 points à 8h10 IST, suggérant que l'indice Nifty 50 ouvrira en dessous de sa clôture de mercredi de 24 413,5.

Le Nifty 50 a enregistré des pertes pendant quatre séances consécutives, perdant environ 1,5 % par rapport aux niveaux records atteints la semaine dernière.

Deux de ces séances ont eu lieu après le budget de l'Union de mardi, dans lequel le gouvernement a augmenté l'impôt sur les plus-values à long terme et à court terme et sur les transactions de produits dérivés.

"Si l'augmentation de l'impôt sur les plus-values à court terme est compréhensible compte tenu de la nécessité de freiner la spéculation excessive à court terme, l'augmentation de l'impôt sur les plus-values à long terme est régressive, en particulier du point de vue optique", a déclaré Abhishek Goenka, fondateur et directeur général de la société de gestion de trésorerie et de patrimoine IFA Global.

Si l'augmentation de la taxe sur les plus-values à long terme ne diminue pas l'attrait des actions en tant que classe d'actifs, elle constitue un pas en arrière en termes d'incitation aux investissements à long terme, a ajouté M. Goenka.

Pendant ce temps, les marchés asiatiques étaient en baisse après que les actions américaines aient chuté pendant la nuit en raison de la faiblesse des bénéfices des grandes entreprises.

Sur le front des bénéfices, l'attention se portera probablement sur la société d'infrastructure Larsen and Toubro, qui a affiché un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne grâce à une bonne exécution des commandes.

Le prêteur privé Axis Bank sera également surveillé de près après avoir annoncé un bénéfice inférieur aux prévisions pour le premier trimestre, en raison de l'augmentation des provisions dans un contexte de détérioration de la qualité des actifs.

Les investisseurs étrangers sont restés vendeurs nets pour la deuxième session consécutive, se délestant d'actions d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars en deux sessions depuis le budget de l'Union.

ACTIONS À SURVEILLER-

* Sun Pharma : l'entreprise australienne Mayne Pharma a intenté une action en contrefaçon de brevet contre Sun devant un tribunal américain.

* Jindal Steel : La société a annoncé une baisse de son bénéfice au premier trimestre en raison de la hausse des coûts et de la faiblesse de la demande.

* Les bénéfices en ligne de mire : Nestlé, Tech Mahindra, Adani Green

(1 $ = 83,7530 roupies indiennes) (Reportage de Manvi Pant et Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction d'Eileen Soreng)