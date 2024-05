Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse jeudi, après que la Réserve fédérale américaine a maintenu les taux d'intérêt inchangés et indiqué que les réductions de taux pourraient être retardées, avec une baisse des prix du pétrole et de bons chiffres de ventes d'automobiles domestiques qui pourraient également stimuler le sentiment.

Le GIFT Nifty indien s'échangeait à 22 744 à 8h00 IST, ce qui indique que le Nifty 50 ouvrira au-dessus de sa clôture de 22 604,85 mardi.

La Fed américaine a signalé mercredi dernier des retards dans la réduction des taux d'intérêt par rapport aux prévisions antérieures.

"Aucune réduction de la Fed en 2024, suivie d'un cycle de réduction peu profond est en train de devenir une réalité", a déclaré Madhavi Arora, économiste en chef, Emkay Global, ajoutant qu'elle ne voit pas d'effondrement dans les actifs à risque des marchés émergents.

Les composants de l'indice automobile Nifty seront surveillés après que les géants de l'industrie aient enregistré une hausse des ventes de voitures au mois de mars.

Les prix mondiaux du pétrole sont tombés à leur plus bas niveau en près de sept semaines cette nuit, ce qui tend normalement à atténuer les attentes en matière d'inflation en Inde, troisième plus grand importateur et consommateur au monde.

Les traders surveillent également les résultats trimestriels des sociétés du groupe Adani, comme Adani Enterprises et Adani Ports, attendus plus tard dans la journée.

Les marchés indiens sont restés fermés mercredi pour cause de vacances, après avoir clôturé en baisse mardi.

La prise de bénéfices a eu lieu vers la cloche de clôture mardi, après une forte hausse au cours des deux derniers jours et une semaine tronquée par les vacances, a déclaré Vinod Nair, chef de la recherche, Geojit Financial Services.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté des actions indiennes pour une deuxième session consécutive mardi, achetant des actions pour une valeur de 10,72 milliards de roupies (128,5 millions de dollars), tandis que les investisseurs institutionnels nationaux ont acheté des actions pour une valeur nette de 14,29 milliards de roupies.

LES ACTIONS À SURVEILLER :

** Jindal Stainless : la société a déclaré mercredi qu'elle investirait près de 54 milliards de roupies (646,6 millions de dollars) pour des acquisitions et l'expansion de sa capacité.

** Adani Wilmar et Adani Power ont annoncé une hausse de leurs bénéfices au quatrième trimestre mercredi.

** Godrej Industries, Godrej Properties, Godrej Consumer : La famille Godrej annonce un réalignement des participations dans les entreprises Godrej.

** Kotak Mahindra Bank : le prêteur privé a déclaré mardi que son directeur général adjoint KVS Manian avait démissionné, après deux mois dans ses fonctions.

** Principales recettes : Adani Ports, Adani Enterprises, Coal India, Coforge

(1 $ = 83,4480 roupies indiennes) (Reportage de Manvi Pant à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)