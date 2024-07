Les actions indiennes devraient ouvrir en légère hausse vendredi, après avoir enregistré des pertes au cours des cinq dernières séances, les analystes s'attendant à ce que les réactions spécifiques aux bénéfices guident la trajectoire intrajournalière.

Le GIFT Nifty était à 24 486 points, à 8:16 a.m. IST, suggérant que l'indice Nifty 50 ouvrira légèrement au-dessus de sa clôture de jeudi de 24 406,1.

Les résultats plus faibles que prévu de Reliance Industries, Wipro, Bajaj Finance, Axis Bank et Nestlé ont pesé sur les marchés tout au long de la semaine, tout comme le budget de l'Union de mardi, dans lequel des hausses d'impôts sur les gains en capital dans les investissements en actions et les transactions sur les produits dérivés ont été annoncées.

"Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que le marché continue d'enregistrer des mouvements progressifs vendredi, les actions spécifiques guidant la trajectoire étant donné que la saison des bénéfices bat son plein", a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le marché de détail, Motilal Oswal Financial Services.

Tech Mahindra sera au centre de l'attention après que la société de technologie de l'information a dépassé ses estimations de revenus pour le trimestre de juin. La société a déclaré qu'elle s'attendait à une "meilleure année fiscale 2025, comparée à la précédente".

Les marchés asiatiques étaient en baisse ce jour-là, tandis que la plupart des actions de Wall Street ont enregistré des pertes au cours d'une session nocturne agitée.

Les investisseurs attendent les données sur les dépenses de consommation personnelle aux États-Unis (PCE) - la mesure préférée de l'inflation de la Réserve fédérale - prévues après la cloche de clôture pour confirmer les paris d'un début précoce des réductions de taux.

Les données ont montré jeudi que l'économie américaine a connu une croissance plus rapide que prévu au deuxième trimestre, ce qui maintient intactes les attentes selon lesquelles la Fed commencera à réduire les taux d'intérêt en septembre.

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) sont restés vendeurs pour la troisième session consécutive jeudi, les sorties depuis le budget de l'union s'élevant à environ 1,3 milliard de dollars.

ACTIONS À SURVEILLER

** AU Small Finance Bank : La société annonce une augmentation de son bénéfice net pour le trimestre de juin, et annonce également son intention de demander à la Reserve Bank of India une licence de banque universelle.

** Mankind Pharma : le fabricant de médicaments déclare qu'il va acquérir Bharat Serums and Vaccines auprès de la société américaine de capital-investissement Advent International dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 136,30 milliards de roupies (1,63 milliard de dollars).

** Cyient : L'entreprise affiche une baisse de son bénéfice pour le trimestre de juin en raison de retards dans l'exécution des projets.

** United Spirits : Le chef de l'exécution de la société a été convoqué par la police de la ville de Delhi dans une affaire de paiement d'alcool, selon Reuters.

(1 $ = 83,7330 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)