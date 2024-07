Les actions indiennes devraient ouvrir sans grand changement ce vendredi, tandis que l'attention se portera sur les titres du secteur des technologies de l'information après qu'Infosys a battu les estimations de bénéfices trimestriels et a relevé ses prévisions de revenus annuels.

Le GIFT Nifty était à 24 856 points à 7h55 IST, suggérant que le NSE Nifty 50 ouvrira près de sa clôture de jeudi à 24 800,85.

Les valeurs informatiques ont tiré les gains du Nifty et du S&P BSE Sensex au cours des quatre dernières séances, après les bons résultats de Tata Consultancy Services, HCLTech et LTIMindtree, et les espoirs croissants d'une baisse des taux américains en septembre.

Infosys sera au centre de l'attention après que ses actions cotées aux États-Unis ont bondi de 8,38 % au cours de la nuit. La deuxième société indienne de services informatiques a relevé jeudi ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2025 de 1 % à 3 % à 3 %, aidée par la reprise de la demande.

Outre les bénéfices, le budget fédéral prévu pour le 23 juillet sera également crucial pour soutenir le rallye actuel des marchés, selon les analystes.

Le budget indien pourrait être positif pour les sociétés de consommation, d'infrastructure, d'immobilier, de financement du logement et d'automobile, grâce à l'augmentation des dépenses du gouvernement pour stimuler la consommation, tout en maintenant l'accent sur les dépenses d'investissement, selon les maisons de courtage.

Pendant ce temps, les actions asiatiques ont chuté en raison de l'incertitude qui règne dans le paysage géopolitique et dans les principales économies, ainsi que de la baisse des actions américaines au cours de la nuit.

ACTIONS À SURVEILLER

* Tata Technologies : La société a annoncé une baisse de ses bénéfices au premier trimestre, en raison de la baisse des revenus de son segment des services et de l'augmentation des dépenses.

* Shoppers Stop : Co a enregistré une perte trimestrielle, l'inflation élevée ayant pesé sur les dépenses de consommation pour les produits discrétionnaires, y compris les vêtements et les produits de beauté.

* Les bénéfices : Paytm, Reliance Industries, UltraTech Cement, JSW Steel, Wipro (rapporté par Manvi Pant et Bharath Rajeshwaran à Bengaluru ; édité par Varun H K).