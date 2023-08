Les actions indiennes ont peu changé mardi, dans un contexte de prudence avant les données sur l'inflation des principales économies et la décision de politique monétaire de la Reserve Bank of India plus tard dans la semaine.

L'indice Nifty 50 était en hausse de 0,09% à 19 614,50, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,06% à 65 994,40 à 9:17 a.m. IST.