Les indices boursiers indiens Nifty 50 et Sensex ont ouvert en baisse vendredi, dernière séance de l'année 2023, en raison d'un repli des valeurs financières et des technologies de l'information (TI) après le récent rebond.

Le NSE Nifty 50 a perdu 0,24% à 21 726,20 points, tandis que le S&P BSE Sensex a perdu 0,24% à 72 234,35 points, à 9:16 a.m. IST.

Le Nifty et le BSE Sensex ont augmenté d'environ 20 % chacun cette année et sont en passe de connaître leur meilleur mois de 2023 avec des gains de 8 % jusqu'à présent.

Les deux indices des valeurs sûres sont en passe d'enregistrer leur deuxième meilleure année en six ans.

Dans le même temps, les petites et moyennes capitalisations ont surpassé les indices de référence cette année, avec une progression plus de deux fois supérieure à celle du Nifty et du Sensex, malgré les inquiétudes liées aux valorisations.