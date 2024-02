Les actions indiennes ont ouvert en hausse vendredi, après avoir augmenté au cours des trois dernières sessions, aidées par des achats domestiques soutenus, et en ligne avec la hausse des pairs asiatiques après que de nouvelles données américaines aient signalé un ralentissement de l'économie.

L'indice NSE Nifty 50 était en hausse de 0,50 % à 22 020,30, tandis que le S&P BSE Sensex a ajouté 0,49 % à 72 406,02, à 9:15 a.m. IST. (Reportage de Bharath Rajeswaran et Nandan Mandayam à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich et Dhanya Ann Thoppil)