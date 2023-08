Les actions indiennes ont ouvert en hausse lundi, tirées par les valeurs automobiles, dans l'espoir d'une croissance des ventes, avant les données sur l'inflation aux États-Unis et en Chine, ainsi que la décision de politique monétaire de la Banque de réserve de l'Inde prévue plus tard dans la semaine.

L'indice Nifty 50 était en hausse de 0,23% à 19 561,85, tandis que le S&P BSE Sensex a augmenté de 0,25% à 65 887,50 à 9:18 a.m. IST. (Reportage de Bharath Rajeswaran et Manvi Pant à Bengaluru ; rédaction d'Eileen Soreng et Sohini Goswami)