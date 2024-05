Les actions indiennes devraient commencer en douceur ce vendredi, après avoir enregistré leur meilleure journée en plus de deux semaines lors de la dernière session, alors que le rallye mondial sur les espoirs de réduction des taux d'intérêt américains s'est essoufflé.

Le Gift Nifty s'échangeait à 22 480 à 8h11 IST, ce qui indique que le Nifty 50 ouvrira près de la clôture de jeudi à 22 403,85.

Les trois principaux indices de Wall Street ont clôturé en baisse cette nuit, le Dow Jones industrial average et le Nasdaq Composite faisant marche arrière après avoir atteint de nouveaux records dans les échanges intrajournaliers.

La baisse est survenue après que les données aient montré une baisse des demandes hebdomadaires de chômage, indiquant un marché du travail tendu, tandis qu'une augmentation des prix des importations américaines a signalé des pressions persistantes sur les prix.

Les données ont atténué les espoirs d'une réduction précoce des taux d'intérêt sur les données d'inflation plus froides que prévu pour le mois d'avril.

Les marchés asiatiques ont démarré la journée en demi-teinte.

Les indices de référence indiens ont gagné environ 0,9% chacun jeudi, leur meilleure session depuis le 29 avril, tandis que la volatilité a oscillé autour des niveaux de 19 mois sur les ventes étrangères soutenues et les préoccupations sur le résultat des élections nationales.

"Les inquiétudes concernant les ventes constantes des investisseurs étrangers, le VIX indien toujours au-dessus de 20 niveaux, les élections générales en cours et leur résultat pourraient maintenir la volatilité à un niveau élevé", a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le marché de détail, Motilal Oswal Financial Services.

Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont déchargé des actions pour une valeur de 276,19 milliards de roupies (3,31 milliards de dollars) en mai jusqu'à présent, ce qui est le plus élevé en 16 mois depuis janvier 2023.

Le Nifty 50 a gagné 1,58% cette semaine, ce qui devrait être sa meilleure semaine depuis le début du mois de février.

LES VALEURS À SURVEILLER

** Biocon - La société biopharmaceutique indienne a annoncé une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre en raison de la hausse des coûts des matières premières.

** Vodafone Idea - Le troisième opérateur de télécommunications indien en termes d'abonnés a manqué les estimations des analystes pour le revenu trimestriel en raison de la diminution du nombre d'utilisateurs.

** Container Corp of India - La société d'État a affiché un bénéfice plus élevé au quatrième trimestre jeudi, aidé par des volumes croissants dans son principal segment d'exportation et d'importation.

(1 $ = 83,4920 roupies indiennes) (Reportage de Dimpal Gulwani et Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)