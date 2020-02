ACTUS finance et communication : une position de leader affirmée des agences conseil en communication financière

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 12 février 2020

POUR LA 5ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, ACTUS FINANCE & COMMUNICATION ACCOMPAGNE LA 1ÈRE INTRODUCTION EN BOURSE DE L'ANNÉE SUR LES MARCHÉS D'EURONEXT À PARIS

UNE POSITION DE LEADER AFFIRMÉE DES AGENCES CONSEIL EN COMMUNICATION FINANCIÈRE

ACTUS finance & communication conforte, année après année, sa position d'agence conseil leader en communication financière pour les PME-ETI sur les marchés d'Euronext à Paris.

Avec le succès de l'introduction en Bourse de MUNIC, spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, qui vient de réussir une levée de fonds de 18,4 M€ (pouvant être portée à 21,2 M€), ACTUS est fier d'avoir accompagné, pour la 5ème année consécutive, la 1ère introduction en Bourse de l'année sur les marchés d'Euronext à Paris.

ACTUS, LEADER DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES EN 2019

En 2019, l'agence s'est une nouvelle fois imposée comme le leader des introductions en Bourse en France

(3 opérations conseillées sur les 8 IPO réalisées avec offre au public réalisées sur Euronext Paris).

Avec 33 introductions en Bourse à son actif depuis 2014 et plus de 700 M€ levés, dont environ 20% de la demande provenant des investisseurs individuels, ACTUS finance & communication a largement participé au développement des introductions en Bourse sur les marchés d'Euronext à Paris.

ACTUS apporte aux entrepreneurs et dirigeants de PME-ETI son savoir-faire éprouvé en matière de conseil et de pilotage d'une opération financière, en mettant à disposition de ses clients son expertise dans l'élaboration d'un discours de conviction (equity story), la création des supports de communication mis à la disposition des investisseurs, ainsi que la médiatisation des opérations avec des outils uniques et performants d'optimisation de la souscription des investisseurs individuels lors des introductions en Bourse ou des augmentations de capital.

ACTUS a ainsi contribué aux plus importantes demandes « retail » (investisseurs individuels) à l'occasion d'introductions en Bourse au cours des dernières années, notamment pour les sociétés Prodways Group (50 M€ demandés par les investisseurs individuels en 2017), DONTNOD Entertainment (16 M€ en 2018) ou plus récemment Agripower (14 M€ en 2019).

ACTUS, DANS LE TOP 10 DES AGENCES SUR LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES EN 2019

L'an dernier, ACTUS a intégré le Top 10 du Classement Mergermarket 2019 des agences de communication sur les opérations de M&A, avec l'accompagnement de 14 opérations. ACTUS est la seule agence conseil en communication financière spécialisée dans les Small et Midcaps à figurer dans ce classement.

ACTUS a également mené en 2019 de nombreuses opérations de levées de fonds (augmentation de capital, placement privé, émission obligataire, Euro PP, etc.) et réalisé plus de 6 opérations de retrait de cote au cours des 12 derniers mois.

Par ailleurs, ACTUS participe à l'initiation des dirigeants d'entreprises technologiques en qualité de « coach partner » en communication financière depuis la création du programme TechShare d'Euronext en 2015.

A propos d'ACTUS finance & communication

Créée en 1992, ACTUS est l'agence conseil leader en communication financière dédiée aux entreprises de croissance.

Fort d'une vingtaine de collaborateurs, ACTUS conseille et accompagne les chefs d'entreprise dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies de communication vis-à-vis de la communauté financière (banques, investisseurs institutionnels, actionnaires individuels) et des médias économiques et financiers (presse, radio, TV, Internet, réseaux sociaux).

L'agence intervient à différents stades clés de la vie des sociétés :

Communication financière des sociétés cotées , afin d'optimiser leur visibilité, leur liquidité et leur valorisation boursière ;

, afin d'optimiser leur visibilité, leur liquidité et leur valorisation boursière ; Introduction en Bourse et opérations financières (augmentation de capital, émission obligataire, etc.), afin de réussir leurs levées de fonds ;

(augmentation de capital, émission obligataire, etc.), afin de réussir leurs levées de fonds ; Communication corporate, afin d'accroître leur notoriété.

Aujourd'hui, près de 100 sociétés, cotées ou non cotées, confient leur communication économique & financière aux équipes d'ACTUS.

Plus d'informations sur : www.actus.fr

Guillaume Le Floch Président Directeur Général glefloch@actus.fr 01 53 67 36 70

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m21vYJmXZm7IlZpwYptlbJOXaWuSxmebbZOeyZduY8rKaG1hm2tqbpXHZm9jlmxv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/62179-actus_cp_succes_ipo_2020_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews