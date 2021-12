Le négociant en grains américain Archer Daniels Midland Co a déclaré lundi qu'il prévoyait d'atteindre une croissance des bénéfices comprise entre 6 et 7 dollars par action d'ici 2025, et a fixé un nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de portée 3 de 25 % d'ici 2035. (Reportage d'Arunima Kumar à Bengaluru ; Montage d'Amy Caren Daniel)