ADNOC d'Abu Dhabi travaille avec Goldman Sachs sur le marché du gaz, selon des sources.

ADNOC se concentre sur le marché du gaz alors que l'Europe cherche à remplacer toutes les importations d'énergie russe dès le milieu de l'année 2024 après des réductions progressives de l'approvisionnement depuis que des sanctions occidentales ont été imposées au pays suite à son invasion de l'Ukraine.

La banque d'investissement américaine travaille à la combinaison de la branche de traitement du gaz d'ADNOC et de sa filiale de gaz naturel liquéfié (GNL) en une seule entité cotée en bourse, ont déclaré les sources, en refusant d'être nommées car l'affaire n'est pas publique.

ADNOC et Goldman Sachs ont tous deux refusé de commenter mardi.

Le conseil d'administration d'ADNOC a donné son feu vert lundi à la création d'ADNOC Gas, consolidant ses deux activités gazières.

La société prévoit de proposer aux investisseurs une participation minoritaire dans la nouvelle société par le biais d'une introduction en bourse à la Bourse d'Abu Dhabi l'année prochaine.

ADNOC envisage de nouvelles énergies, des carburants à faible teneur en carbone tels que l'ammoniac et l'hydrogène, ainsi que le GNL et les produits chimiques intégrés dans une nouvelle unité commerciale aux côtés des activités en amont et en aval du groupe.

Le président-directeur général, Sultan al-Jaber, a été le principal architecte de la stratégie de transformation dans laquelle la société s'est engagée il y a plus de quatre ans, en monétisant des actifs tels que les cotations de la société pétrochimique Borouge, du fabricant d'engrais et de produits d'ammoniac propres Fertiglobe et d'ADNOC Drilling.