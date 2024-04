Les exportations de pétrole brut Upper Zakum en provenance des Émirats arabes unis ont fortement diminué en mars après qu'ADNOC a détourné une plus grande partie de l'offre vers sa propre raffinerie et a augmenté les expéditions de son pétrole Murban plus léger, selon les négociants, les analystes et les données sur le transport maritime.

L'échange de qualités de pétrole à la raffinerie Ruwais de l'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a resserré l'offre de brut moyen en Asie, limitant le nombre de cargaisons de Upper Zakum qui peuvent être livrées au cours du processus d'évaluation des prix de S&P Global pour le brut du Moyen-Orient à Dubaï et soutenant l'indice de référence.

"Ils ont investi beaucoup d'argent pendant au moins trois ou quatre ans pour moderniser Ruwais afin de produire des qualités plus lourdes. Il est donc logique d'exploiter Upper Zakum et de vendre Murban", a déclaré Adi Imsirovic, directeur de Surrey Clean Energy.

"Barrel-for-barrel, Murban apporte plus de revenus pour une conformité égale", a-t-il ajouté, faisant référence aux quotas de production que les Émirats arabes unis ont accepté en tant que membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

ADNOC n'a pas souhaité faire de commentaires.

En 2018, ADNOC a investi 3,5 milliards de dollars pour moderniser sa raffinerie de 837 000 barils par jour (bpj) afin de traiter jusqu'à 420 000 bpj de brut plus lourd et plus acide, y compris Upper Zakum, selon le site Web de la société.

ADNOC a commencé à expédier du brut Upper Zakum à sa raffinerie en septembre, avec des volumes atteignant 200 000 à 300 000 bpj en février et mars, selon les négociants.

Les données de Kpler ont montré que la part du brut Upper Zakum vers Ruwais a atteint 366 000 bpj en mars, soit 40 % des expéditions totales, contre 152 000 bpj en février. Rystad prévoit des exportations de Upper Zakum d'environ 650 000 bpj en mars, en baisse par rapport à une moyenne mensuelle de 940 000 bpj en 2023.

Les exportations de brut moyennement sulfureux du Moyen-Orient ont chuté car les nouvelles raffineries du Koweït, d'Oman, des Émirats arabes unis et d'Arabie saoudite demandent des bruts locaux, a déclaré Janiv Shah, vice-président des marchés pétroliers chez Rystad.

"Le plus grand importateur de barils Upper Zakum et de barils moyennement acides du Moyen-Orient est la Chine, qui doit s'orienter vers l'importation de qualités similaires à mesure que les raffineries nationales chinoises augmentent leur production jusqu'en 2024 en raison de l'augmentation de la demande, des changements de rendement et de la nouvelle capacité de raffinage", a-t-il ajouté.

Les exportations de Upper Zakum vers la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, la Thaïlande et Singapour ont chuté d'environ 50 % ou plus en mars par rapport à l'année précédente, selon les données de Kpler, tandis que les livraisons au Japon ont baissé de 13 %.

ADNOC a informé ses clients à terme à la fin de l'année dernière que leur approvisionnement en Upper Zakum pour 2024 serait réduit et a proposé de le remplacer par du Murban, sa qualité phare.

Avec moins d'offre d'Upper Zakum et plus de Murban sur le marché, le benchmark de Dubaï moyennement acide s'est resserré tandis que les contrats à terme de Murban, le marqueur de prix de l'acide léger, se sont affaiblis, a déclaré M. Imsirovic.

Les raffineurs asiatiques se sont tournés vers le pétrole de qualité similaire du Qatar et de l'Arabie saoudite pour remplacer l'Upper Zakum, selon les négociants, car le Murban est de qualité plus légère.

La semaine dernière, ADNOC a revu à la hausse ses prévisions d'exportation de Murban entre juin et octobre, les situant entre 1,631 million de bpj et 1,658 million de bpj. Les données de Kpler ont montré que les exportations s'élevaient en moyenne à 1,1 million de bpj en 2023.

L'augmentation de l'offre de Murban a pesé sur les prix, réduisant l'écart avec Upper Zakum à environ 10 cents le baril, par rapport à l'écart habituel de 80 cents, a déclaré un négociant basé à Singapour.