AELIUM : CERTIFICATION FINANCIERE MSI 20000 - Aelium prépare l'après COVID-19 et signe un partenariat avec IWK Corporate

Solène Kennis (Directrice Générale d’Aelium), Cristian Mocanu (Directeur Général de IWK Corporate), et Jérôme Gacoin (CEO d’Aelium).





Paris, le 27 mai 2020 : Aelium, agence de conseil en communication financière et marketing boursier, annonce la signature d’un accord de partenariat, pour la distribution de la norme MSI 20000 (Market Standard Indicator), avec IWK Corporate, spécialiste de l’analyse financière et support technique des certificateurs internationaux sur l’activité de certification financière.



Portée par une ONG à but non lucratif, l’Observatoire MSI (MSI Observatory), la norme de certification MSI 20000, est devenue en dix ans, un standard international reconnu, qui permet d’apprécier la santé financière des entreprises, selon leur secteur d’activité. L’évaluation MSI se matérialise à travers deux axes d’analyses : la solidité et la performance financière ; deux composantes fondamentales au cœur de la rentabilité, la solvabilité et la pérennité d’une entreprise. La certification financière atteste que l’entreprise révélée conforme, satisfait à un ensemble d’exigences en matière de qualité de gestion et de bonne gouvernance financière.

Cet accord doit permettre à IWK Corporate qui détient les droits d’exploitation du référentiel MSI 20000, de renforcer l’offre de conseil d’Aelium auprès des sociétés cotées désireuses d’obtenir une évaluation globale de leur qualité financière pouvant conduire à l’obtention d’un certificat de conformité, et de mettre en place un indicateur des bonnes pratiques sectorielles.

En France, c’est le leader européen et numéro 3 mondial de l’Audit et de la Certification, l’organisme allemand DEKRA, qui émet les certificats de conformité au standard MSI 20000. Une signature telle que DEKRA, associée à l’Observatoire MSI (MSI Observatory), fait du certificat de conformité MSI 20000 un outil de communication fort pour les entreprises et très apprécié par les actionnaires, créanciers, investisseurs, clients, fournisseurs, notamment en cette période de crise économique.

Jérôme Gacoin, CEO d’Aelium souligne : « Nous sommes fiers d’avoir su convaincre IWK Corporate de mettre à disposition de nos équipes son expertise et ses compétences, pour le déploiement auprès des émetteurs, ce standard plus que jamais indispensable, au moment où la crise sanitaire mondiale pénalise significativement les performances et la solidité financière des sociétés ».

Pour Cristian Mocanu, Directeur Général de IWK Corporate : « Les crises financières passées sont sans équivoque, une démonstration du fait que la santé financière des entreprises est un processus où la « préservation » est tout aussi importante, voire plus, que la « réparation ». A cet effet, le phénomène COVID-19 accentue de toute évidence une prise de conscience à la fois individuelle et collective ; et par voie de conséquence nous constatons une augmentation des demandes d’évaluation pour la certification MSI 20000, l’objectif principal étant de rassurer les partenaires économiques et financiers sur les capacités de résilience d’une entreprise face aux risques ».

Pour Yvan Mainguy, Directeur Général de Dekra Certification : « Nous accueillons avec intérêt la décision prise d’intégrer la certification MSI 20000 dans l’accompagnement des entreprises cotées. Une fois encore, en ce qui concerne les structures cotées, qu’il s’agisse des petites ou moyennes valeurs ou bien des grands groupes, une société certifiée MSI 20000 sera toujours mieux reconnue, au sein de son environnement, car elle envoie un signal de bonne gouvernance et de transparence ».

Aelium Finance – Jérôme Gacoin - + 33 (0)1 75 77 54 65 - jgacoin@aelium.fr

IWK Corporate – Cristian Mocanu - + 33 (0)1 40 17 05 22 - cristian.mocanu@iwkcorporate.com

Dekra Certification : https://www.dekra-certification.fr/

MSI OBSERVATORY : https://www.msiobservatory.org/

