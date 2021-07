AERCAP : le rachat de l'activité leasing d'avions de General Electric bientôt validé

Selon Reuters, l'accord entre les deux plus grandes sociétés de leasing d'avions au monde créerait un nouveau géant du financement et le plus grand acheteur d'avions de ligne construits par Airbus et Boeing. L'opération remodèlera le secteur mondial du financement aéronautique, qui a attiré ces dernières années un afflux de capitaux de la part d'investisseurs en quête de rendements plus élevés. Affaibli par la crise sanitaire, le secteur aérien pourrait être touché par une vague de consolidation.

La Commission européenne, qui a fixé au 26 juillet la date limite de son examen préliminaire de l'opération, et AerCap, n'ont pas commenté les annonces. Le ministère américain de la justice a terminé son examen de l'opération le mois dernier. L'opération d'achat de GECAS, ou GE Capital Aviation Services, comprend environ 24 milliards de dollars en espèces et 1 milliard de dollars payés en billets AerCap ou en espèces. Il comprend 111 millions de nouvelles actions et donnera à GE une participation de 46 % dans la société contrôlée par AerCap.