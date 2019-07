AERIEN-United Airlines dépasse les attentes, le titre monte

16 juillet (Reuters) - United Airlines a fait état mardi d'une hausse plus forte que prévu de son bénéfice au deuxième trimestre grâce à une forte demande mais aussi à sa capacité d'augmenter ses prix un raison de la limitation de l'offre résultant de l'immobilisation au sol des Boeing 737 MAX.

Les trois compagnies américaines utilisant cet appareil, à savoir United, American Airlines et Southwest Airlines , doivent annuler des milliers de vols chaque mois en raison de l'immobilisation en mars du 737 MAX à la suite d'accidents en Ethiopie et en Indonésie qui ont fait 346 morts.

United, numéro trois aux Etats-Unis, a fait état d'un bénéfice ajusté par action au T2 à 4,21 dollars, contre 3,23 dollars un an plus tôt et un consensus de 4,08 dollar, selon les données IBES de Refinitiv.

L'action prenait 1,5% dans les échanges après la clôture à Wall Street.

Principaux résultats trimestriels des autres entreprises du secteur :

* LE BÉNÉFICE DE DELTA DÉCOLLE GRÂCE AUX PRIX DES BILLETS

11 juillet - Delta Air Lines a publié jeudi un bénéfice au deuxième trimestre en hausse de 39,3% grâce à des prix de billets plus élevés et à des vols plus complets.

La deuxième compagnie aérienne américaine a également relevé son objectif de bénéfice annuel par action dans une fourchette de 6,75 à 7,25 dollars, contre une prévision antérieure de 6 à 7 dollars.

Le bénéfice net est ressorti à 1,44 milliard de dollars, soit 2,21 dollars par action, sur les trois mois clos fin juin, contre 1,04 milliard de dollars (1,49 dollar par action) un an auparavant. Sur une base ajustée, il s'établit à 2,35 dollars par action. Les analystes tablaient en moyenne sur 2,28 dollars par action, selon les données IBES de Refinitiv. (Service Entreprises)