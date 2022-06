AET a bouclé 2021 sur des résultats en hausse, dopés par les prix

Bellinzone (awp) - Le groupe énergétique Azienda elettrica ticinese (AET) a bouclé 2021 sur des résultats en nette hausse, confirmant la tendance positive observée au cours des deux dernières années. Dans son rapport annuel, l'entreprise tessinoise explique avoir "profité de la hausse massive des prix de l'énergie sur le marché de gros", ainsi que de la bonne production hydro-électrique, en ligne avec celle de 2020.

Les produits d'exploitation ont totalisé 790,0 millions de francs suisses, en repli de 8,8% par rapport à l'exercice précédent, alors que les charges ont reculé de 10,3% à 756,6 millions, débouchant sur un bond de près de moitié (+46,9%) du résultat opérationnel, à 37,6 millions. Le bénéfice net, après minoritaires, a quant à lui bondi à peu près dans les mêmes proportions, pour s'établir à 18,8 millions.

Le conseil d'administration propose de verser au canton un dividende de 3 millions de francs suisses, ainsi qu'un intérêt de 8% sur le capital de dotation, correspondant à 3 millions supplémentaires.

Pendant l'année sous revue, l'énergie produite par les installations d'AET a diminué de 4% à 934 gigawattheures (GWh), mais s'est maintenue au-dessus de la moyenne de 2011-2020. La part locale a profité des précipitations abondantes enregistrées durant l'été, qui ont pu compenser les autres mois relativement secs.

La production du parc éolien du Gothard s'est établie pour sa première année d'exploitation à 10,8 GWh, une valeur inférieure aux capacités de l'installation en raison de la mise au point des générateurs et du logiciel de gestion, pouvait-on lire vendredi sur le rapport d'activité de l'énergéticien tessinois.

L'énergie issue des participations dans les centrales nucléaires en Suisse et en France s'est montée à 291 GWh, soit 27% de plus qu'en 2020, mais moins qu'attendu en raison de la disponibilité limitée du parc français et l'arrêt prolongé de la centrale de Leibstadt, en Argovie.

Situation "extrêment précaire"

"La stratégie adoptée par l'entreprise au cours de la dernière décennie, qui met l'accent sur les investissements dans la production à partir de sources renouvelables indigènes et la promotion de l'efficacité par le développement de nouveaux vecteurs énergétiques (...) a permis de répondre de manière appropriée aux conditions changeantes", a déclaré le président d'AET Giovanni Leonardi.

Cependant, au vu de la situation "extrêmement précaire" et face aux incertitudes et à la volatilité croissante des marchés, il insiste sur la nécessité de "rester vigilants en attendant que l'orientation de la politique énergétique au niveau national soit clarifiée", et appelle de ses voeux un cadre juridique stable "offrant des garanties et des perspectives certaines à moyen et long terme".

Lors de la conférence de bilan, M. Leonardi a souligné que les réserves hydriques ont diminué à un niveau historique cette année, avec des volumes inférieurs de 30% à la moyenne pluriannuelle. A cela s'ajoutent les niveaux de stockage du gaz réduits à peau de chagrin en Europe, sans parler de la perspective d'une suspension des livraisons par la Russie.

De son côté, le directeur financier (CFO) Flavio Kurzo a prévenu que le principal défi dans un futur proche se situera au niveau des prix: "en raison de la faible pluviométrie, nous nous retrouvons aujourd'hui à devoir acheter de l'énergie que nous avons déjà vendue mais que nous ne sommes pas en mesure de produire".

Le problème est que le prix de vente oscillait entre 50 et 60 euros par mébgawattheure (MWh), alors qu'aujourd'hui, l'entreprise doit débourser de 250 à 300 euros pour l'acheter. La direction d'AET s'attend donc à boucler 2022 sur une perte.

