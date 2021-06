AET a vu ses recettes plombées par la pandémie en 2020

Zurich (awp) - Azienda Elettrica Ticinese (AET) a bouclé l'exercice 2020 sur un produit d'exploitation en net recul, en raison notamment à la baisse de la consommation occasionnée par le premier confinement, dont les effets négatifs risquent de se faire sentir sur les prix de l'énergie des prochains exercices.

La production électrique des installations au Tessin a été de 997 gigawattheures (GWh), en recul 10% par rapport à 2019, mais supérieur à la moyenne sur dix ans, relève le groupe énergétique de Monte Carasso mardi dans un communiqué. Les recettes se sont érodées de 15% à 867 millions de francs suisses.

L'année écoulée a été marquée par une chute du prix de l'énergie pendant le confinement du printemps dernier suivi d'un redressement partiel au 4e trimestre. AET se félicite d'en avoir amorti l'impact moyennant des ventes anticipées et une "gestion active" de son portefeuille énergétique.

La réduction des prix futurs a rendu nécessaires une dépréciation de 5,5 millions de francs suisses sur le contrats avec EDF ainsi que la constitution de provisions à hauteur de 3,3 millions.

Les mesures adoptées par l'entreprise ont toutefois permis de compenser les effets négatifs de la crise pandémique et d'atteindre les objectifs fixés, en particulier la mise en fonction du parc éolien du Gothard à l'automne dernier. Le résultat opérationnel et le bénéfice net se sont étoffés de près de moitié pour s'établir respectivement à 23 (16) et 13 (9) millions de francs suisses.

A la faveur d'une trésorerie solide, AET entend poursuivre ses investissements dans le renforcement de la production renouvelable, dont l'importance stratégique est "confirmée par les prévisions de la croissance des risques liés à la sécurité de l'approvisionnement durant les mois d'hiver".

